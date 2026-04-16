Estreias no cinema em abril de 2026; veja a lista completa de filmes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:02
Se você é do time que não resiste ao cheirinho de pipoca do cinema, prepare a agenda: abril de 2026 chegou com tudo. O catalogo das telonas para este mês está mais variado do que nunca. Confira abaixo o nosso guia completo para você não perder nada:
No primeiro dia de abril, 'Super Mario Galaxy - O Filme' leva o encanador mais famoso do mundo para uma missão espacial inédita. Mais para o meio do mês, a nostalgia bate forte com o clássico 'Pinóquio' (16/04). E para os fãs de anime, o encerramento do mês fica por conta de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas do Mar Azul-Celeste' (30/04).
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Se você sentia saudades de Miranda Priestly, a espera acabou: 'O Diabo Veste Prada 2' (30/04) mostra como o império da moda encara os novos tempos. Para quem prefere reviver grandes emoções, teremos os relançamentos de 'Ben-Hur' (02/04) e o clássico teen 'A Saga Crepúsculo: Lua Nova' (16/04).
No dia 02, estreou 'Barba Ensopada de Sangue'. No dia 09, Cuiabá invade as telas com 'Cinco Tipos de Medo', estrelado por nomes como Bella Campos e Xamã. O mês ainda traz o emocionante 'Zico, o Samurai de Quintino' (30/04), um mergulho na vida do Galinho de Quintino.
Os fãs de sustos estão bem servidos. Tem a pegada sobrenatural de 'The Mortuary Assistant' (09/04) e o clima perturbador de 'Lago dos Ossos' (02/04). Para quem curte games, 'Exit 8' (30/04) adapta o famoso jogo de labirinto infinito para o cinema.
Para os amantes de música, o mês é um festival: 'BTS World Tour ‘Arirang’ terá sessões especiais ao vivo direto de Goyang (11/04) e Japão (18/04). No dia 21, a cinebiografia Michael promete contar tudo sobre o Rei do Pop. Já o documentário 'Alma Negra, do Quilombo ao Baile' (30/04) resgata a potência do movimento soul no Brasil.
Filmes que estão disponíveis no Youtube
As datas podem sofrer alterações. Consulte sempre a programação do cinema da sua cidade.