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Estreias no cinema em abril de 2026; veja a lista completa de filmes

O mês traz lançamentos aguardados, relançamentos de clássicos e produções nacionais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:02

Imagem Edicase Brasil
Cinema  Crédito: Dean Drobot/Shutterstock)

Se você é do time que não resiste ao cheirinho de pipoca do cinema, prepare a agenda: abril de 2026 chegou com tudo. O catalogo das telonas para este mês está mais variado do que nunca. Confira abaixo o nosso guia completo para você não perder nada:

  • Para toda a família 

No primeiro dia de abril, 'Super Mario Galaxy - O Filme' leva o encanador mais famoso do mundo para uma missão espacial inédita. Mais para o meio do mês, a nostalgia bate forte com o clássico 'Pinóquio' (16/04). E para os fãs de anime, o encerramento do mês fica por conta de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas do Mar Azul-Celeste' (30/04).

Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026

De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução
De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry, estreia nesta sexta-feira (9), com Emily Bader e Tom Blyth como protagonistas por Netflix/Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
A empregada, filme baseado no livro homônimo de Freida McFadden, fez sua estreia oficial nos cinemas no dia 1º de janeiro por Divulgação
A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro). É um livro sobre Olive Smith, uma estudante de doutorado em Biologia que não acredita no amor, e Adam Carlsen, um professor temido e respeitado em Stanford. Para provar à sua amiga que está bem, ela finge um namoro com ele.  por Divulgação
Tom Bateman e Lili Reinhart interpretam Adam e Olive no filme de A Hipótese do amor, que será lançado este ano no Prime Video por Reprodução
Verity, de Colleen Hoover (Galera). uM thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar os livros da autora best-seller Verity Crawford, que está incapacitada após um acidente por Divulgação
Anne Hathaway interpretará Verity, a protagonista do livro homônimo, no filme que estreia este ano nos cinemas.  por Reprodução/Instagram
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Mostra os 50º Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário, focando no jovem Haymitch Abernathy do Distrito 12, que, ao ser selecionado, descobre um plano para seu fracasso e precisa lutar não só pela sobrevivência, mas para que sua luta tenha um significado maior. por Divulgação
Amanhecer na colheita, novo filme de Jogos Vorazes, baseado no livro de Suzanne Collins, estreia em novembro por Reprodução
O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë (L&PM). O clássico narra a paixão avassaladora, obsessiva e destrutiva entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, numa propriedade rural inglesa, explorando amor, ódio, ciúme e vingança entre famílias.  por Divulgação
A nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, com Jacob Elordi e Margot Robbie, estreia em 14 de fevereiro por Divulgação
O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy (Paralela). O jogador de hóquei Garrett Graham e a estudante Hannah Wells, que fazem um acordo inusitado: ela o ajuda com as notas em Ética, e ele a ajuda a dar ciúmes no garoto por quem ela é apaixonada.  por Divulgação
A série Off-campus, baseada em O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy, estreia em 2026 no Prime Video por Divulgação
Um perfeito cavalheiro, de Julia Quinn (Arqueiro). Conta a história de Sophie, filha bastarda de um conde, que se disfarça e vai a um baile onde se apaixona por Benedict Bridgerton, mas foge à meia-noite sem revelar sua identidade. por Reprodução
A quarta temporada de Bridgerton, baseada no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro, estreia em 29 de janeiro, na Netflix. por Divulgação
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena.  por Reprodução
Uma segunda chance, baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, estreia nos cinemas em 1º de março. por Divulgação
Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política. por Divulgação
Duna: 3, que estreia em novembro, concluirá o primeiro livro da série por Reprodução
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De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução

  • Sequências e Relançamentos

Se você sentia saudades de Miranda Priestly, a espera acabou: 'O Diabo Veste Prada 2' (30/04) mostra como o império da moda encara os novos tempos. Para quem prefere reviver grandes emoções, teremos os relançamentos de 'Ben-Hur' (02/04) e o clássico teen 'A Saga Crepúsculo: Lua Nova' (16/04).

  • Cinema Nacional 

No dia 02, estreou 'Barba Ensopada de Sangue'. No dia 09, Cuiabá invade as telas com 'Cinco Tipos de Medo', estrelado por nomes como Bella Campos e Xamã. O mês ainda traz o emocionante 'Zico, o Samurai de Quintino' (30/04), um mergulho na vida do Galinho de Quintino.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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  • Terror e Suspense 

Os fãs de sustos estão bem servidos. Tem a pegada sobrenatural de 'The Mortuary Assistant' (09/04) e o clima perturbador de 'Lago dos Ossos' (02/04). Para quem curte games, 'Exit 8' (30/04) adapta o famoso jogo de labirinto infinito para o cinema.

  • Música e Documentários

Para os amantes de música, o mês é um festival: 'BTS World Tour ‘Arirang’ terá sessões especiais ao vivo direto de Goyang (11/04) e Japão (18/04). No dia 21, a cinebiografia Michael promete contar tudo sobre o Rei do Pop. Já o documentário 'Alma Negra, do Quilombo ao Baile' (30/04) resgata a potência do movimento soul no Brasil.

Filmes que estão disponíveis no Youtube

Cabra Marcado Para Morrer (1984) por Reprodução
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) por Reprodução
Vidas Secas (1963) por Reprodução
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976) por Reprodução
Bye Bye Brasil (1980) por Reprodução
Terra em Transe (1967) por Reprodução
Matou a Família e Foi ao Cinema (1969) por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962) por Reprodução
A Hora da Estrela (1985) por Reprodução
Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967) por Reprodução
O Beijo da Mulher Aranha (1985) por Reprodução
Assalto ao Banco Central (2011) por Reprodução
Orfeu Negro (1959) por Reprodução
Como era Verde o meu Vale (1943) por Reprodução
O Homem que Ri (1928) por Reprodução
Casanova de Fellini (1976) por Reprodução
Lawrence da Arábia (1962) por Reprodução
O Homem que Sabia Demais (1934) por Reprodução
Pai e Filha (1949) por Reprodução
Semente do Mal (1934 por Reprodução
A Noite dos Mortos-Vivos (1968) por Reprodução
O Encouraçado Potemkin (1925) por Reprodução
Atividade Paranormal (2007) por Reprodução
Noite do Terror (1974) por Reprodução
Asas do Desejo (1987) por Reprodução
O Enigma de Kaspar Hauser (1974) por Reprodução
O Vampiro (1932) por Reprodução
O Grande Ditador (1940) por Reprodução
Era Uma Vez no Oeste (1968) por Reprodução
Viagem à Lua (1902) por Reprodução
O Gabinete do Dr. Caligari (1920) por Reprodução
Persona (1966) por Reprodução
Hellraiser - Renascido do Inferno (1987) por Reprodução
Halloween: A Noite do Terror (1978) por Reprodução
Um Lobisomem Americano em Londres (1981) por Reprodução
Metropolis (1927) por Reprodução
Um Dia Quente de Verão (1991) por Reprodução
Jovem e Inocente (1937) por Reprodução
Nosferatu (1922) por Reprodução
M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) por Reprodução
Onibaba (1964) por Reprodução
Sonhos (1990) por Reprodução
Veludo Azul (1986) por Reprodução
Eles Vivem (1988) por Reprodução
As Pontes de Madison (1995) por Reprodução
Jackie Brown (1997) por Reprodução
Por um Punhado de Dólares (1964) por Reprodução
Duna (1984) por Reprodução
Vá e Veja (1985) por Reprodução
Andrei Rublev (1966) por Reprodução
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Cabra Marcado Para Morrer (1984) por Reprodução

Confira o calendário completo de abril de 2026:

  • 1 de abril
    Super Mario Galaxy - O Filme

  • 2 de abril
    A Cronologia da Água (Estreia de Kristen Stewart na direção)
    A Mulher Mais Rica do Mundo
    A Última Ceia
    A Cobra Negra
    Barba Ensopada de Sangue
    Ben-Hur (Relançamento)
    Cheiro de Diesel
    Lago dos Ossos
    Ruas da Glória
    Tatame
    Verdade e Traição

  • 9 de abril
    O Drama
    A Conspiração Condor
    A Família da Fé
    A Mulher que Chora
    Cinco Tipos de Medo
    O Mago do Kremlin
    Os Estranhos: Capítulo Final
    Pai Mãe Irmã Irmão
    The Mortuary Assistant

  • 11 de abril
    BTS World Tour ‘Arirang’ in Goyang: Live Viewing

  • 16 de abril
    A Saga Crepúsculo: Lua Nova (Relançamento)
    A Voz de Deus
    Caso 137
    Maldição da Múmia
    O Advogado de Deus
    O Estrangeiro
    Pinóquio
    Rio de Sangue
    Scarlet
    Vidas Entrelaçadas
    Pillion
    Nem Toda História de Amor Acaba em Morte

  • 18 de abril
    BTS World Tour ‘Arirang’ in Japan: Live Viewing

  • 21 de abril
    Michael (Cinebiografia de Michael Jackson)

  • 23 de abril
    Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra
    Papagaios
    Terra à Deriva 2: Destino
    Um Pai em Apuros
    Nino de Sexta a Segunda
    Dolores
    Mais um Dia, Zona Norte

  • 29 de abril
    Power to the People: John & Yoko Live in NYC

  • 30 de abril
    Zico, o Samurai de Quintino
    2Die4: 24 Horas no Limite
    Alma Negra, do Quilombo ao Baile
    Exit 8
    Hokum: O Pesadelo da Bruxa
    O Diabo Veste Prada 2
    That Time I Got Reincarnated as a Slime O Filme

As datas podem sofrer alterações. Consulte sempre a programação do cinema da sua cidade.

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