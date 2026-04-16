PROGRAMAÇÃO

Estreias no cinema em abril de 2026; veja a lista completa de filmes

O mês traz lançamentos aguardados, relançamentos de clássicos e produções nacionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:02

Cinema Crédito: Dean Drobot/Shutterstock)

Se você é do time que não resiste ao cheirinho de pipoca do cinema, prepare a agenda: abril de 2026 chegou com tudo. O catalogo das telonas para este mês está mais variado do que nunca. Confira abaixo o nosso guia completo para você não perder nada:



Para toda a família

No primeiro dia de abril, 'Super Mario Galaxy - O Filme' leva o encanador mais famoso do mundo para uma missão espacial inédita. Mais para o meio do mês, a nostalgia bate forte com o clássico 'Pinóquio' (16/04). E para os fãs de anime, o encerramento do mês fica por conta de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas do Mar Azul-Celeste' (30/04).

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Sequências e Relançamentos

Se você sentia saudades de Miranda Priestly, a espera acabou: 'O Diabo Veste Prada 2' (30/04) mostra como o império da moda encara os novos tempos. Para quem prefere reviver grandes emoções, teremos os relançamentos de 'Ben-Hur' (02/04) e o clássico teen 'A Saga Crepúsculo: Lua Nova' (16/04).

Cinema Nacional

No dia 02, estreou 'Barba Ensopada de Sangue'. No dia 09, Cuiabá invade as telas com 'Cinco Tipos de Medo', estrelado por nomes como Bella Campos e Xamã. O mês ainda traz o emocionante 'Zico, o Samurai de Quintino' (30/04), um mergulho na vida do Galinho de Quintino.

Terror e Suspense

Os fãs de sustos estão bem servidos. Tem a pegada sobrenatural de 'The Mortuary Assistant' (09/04) e o clima perturbador de 'Lago dos Ossos' (02/04). Para quem curte games, 'Exit 8' (30/04) adapta o famoso jogo de labirinto infinito para o cinema.

Música e Documentários

Para os amantes de música, o mês é um festival: 'BTS World Tour ‘Arirang’ terá sessões especiais ao vivo direto de Goyang (11/04) e Japão (18/04). No dia 21, a cinebiografia Michael promete contar tudo sobre o Rei do Pop. Já o documentário 'Alma Negra, do Quilombo ao Baile' (30/04) resgata a potência do movimento soul no Brasil.

Filmes que estão disponíveis no Youtube 1 de 50

Confira o calendário completo de abril de 2026:

1 de abril

Super Mario Galaxy - O Filme



2 de abril

A Cronologia da Água (Estreia de Kristen Stewart na direção)

A Mulher Mais Rica do Mundo

A Última Ceia

A Cobra Negra

Barba Ensopada de Sangue

Ben-Hur (Relançamento)

Cheiro de Diesel

Lago dos Ossos

Ruas da Glória

Tatame

Verdade e Traição



9 de abril

O Drama

A Conspiração Condor

A Família da Fé

A Mulher que Chora

Cinco Tipos de Medo

O Mago do Kremlin

Os Estranhos: Capítulo Final

Pai Mãe Irmã Irmão

The Mortuary Assistant



11 de abril

BTS World Tour ‘Arirang’ in Goyang: Live Viewing

16 de abril

A Saga Crepúsculo: Lua Nova (Relançamento)

A Voz de Deus

Caso 137

Maldição da Múmia

O Advogado de Deus

O Estrangeiro

Pinóquio

Rio de Sangue

Scarlet

Vidas Entrelaçadas

Pillion

Nem Toda História de Amor Acaba em Morte



18 de abril

BTS World Tour ‘Arirang’ in Japan: Live Viewing



21 de abril

Michael (Cinebiografia de Michael Jackson)



23 de abril

Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra

Papagaios

Terra à Deriva 2: Destino

Um Pai em Apuros

Nino de Sexta a Segunda

Dolores

Mais um Dia, Zona Norte



29 de abril

Power to the People: John & Yoko Live in NYC



30 de abril

Zico, o Samurai de Quintino

2Die4: 24 Horas no Limite

Alma Negra, do Quilombo ao Baile

Exit 8

Hokum: O Pesadelo da Bruxa

O Diabo Veste Prada 2

That Time I Got Reincarnated as a Slime O Filme

