O AMOR ESTÁ NO AR?

Atriz de 'A Nobreza do Amor', Duda Santos e Tiago Iorc posam juntos pela 1ª vez; veja foto

Estrela da Globo e o músico deixaram a discrição de lado para registrar encontro especial com amigos famosos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:20

Duda Santos e Tiago Iorc estão vivendo um romance Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Duda Santos, 24, que atualmente brilha como a protagonista de 'A Nobreza do Amor', e o cantor Tiago Iorc, 40, foram vistos em clima de romance no último domingo (12), no centro do Rio de Janeiro.

O casal foi conferir a peça 'Cenas da Menopausa', estrelada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, no Teatro João Caetano. De acordo com fontes que acompanharam a movimentação, Duda e Tiago optaram por uma saída estratégica pela lateral do teatro para evitar tumulto.

Duda Santos e Tiago Iorc posam juntos pela 1ª vez 1 de 12

No entanto, os dois protagonizaram um beijão apaixonado e, em um momento, o cantor chegou a tirar a atriz do chão, pegando-a no colo como se estivessem em um filme romântico.

Antes do flagra, os pombinhos fizeram questão de prestigiar os amigos no camarim. Eles posaram sorridentes ao lado de Claudia e Jarbas, registrando o que agora é a primeira foto pública 'oficial' do casal.

Duda Santos, de 24 anos, vive um momento de ouro na carreira. Após encantar o Brasil como a Santinha em 'Renascer' e protagonizar 'Garota do Momento', ela agora consolida seu lugar como uma das principais estrelas da TV Globo. Sempre discreta, sua última aparição romântica pública havia sido no Rock in Rio de 2024.