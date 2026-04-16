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Atriz de 'A Nobreza do Amor', Duda Santos e Tiago Iorc posam juntos pela 1ª vez; veja foto

Estrela da Globo e o músico deixaram a discrição de lado para registrar encontro especial com amigos famosos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:20

Duda Santos e Tiago Iorc estão vivendo um romance
Duda Santos e Tiago Iorc estão vivendo um romance Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Duda Santos, 24, que atualmente brilha como a protagonista de 'A Nobreza do Amor', e o cantor Tiago Iorc, 40, foram vistos em clima de romance no último domingo (12), no centro do Rio de Janeiro. 

O casal foi conferir a peça 'Cenas da Menopausa', estrelada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, no Teatro João Caetano. De acordo com fontes que acompanharam a movimentação, Duda e Tiago optaram por uma saída estratégica pela lateral do teatro para evitar tumulto.

Duda Santos e Tiago Iorc posam juntos pela 1ª vez

Duda Santos e Tiago Iorc estão vivendo um romance por Reprodução/Redes Sociais
Vivendo romance, Duda Santos e Tiago Iorc posam juntos pela 1ª vez por Reprodução/Redes Sociais
Vivendo romance, Duda Santos e Tiago Iorc posam juntos pela 1ª vez por Reprodução/Redes Sociais
Duda Santos e Tiago Iorc estão vivendo um romance por Reprodução/Redes Sociais
Duda Santos e Tiago Iorc estão vivendo um romance por Reprodução/Redes Sociais
Tiago Iorc por Reprodução/Redes Sociais
Duda Santos por Reprodução/Redes Sociais
Duda Santos por Reprodução/Redes Sociais
Duda Santos no set de 'Garota do Momento' por Reprodução/Redes Sociais
Tiago Iorc por Reprodução
Tiago Iorc lança de surpresa seu novo álbum de estúdio por Reprodução/Instagram
Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor por Globo/Estevam Avellar
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Duda Santos e Tiago Iorc estão vivendo um romance por Reprodução/Redes Sociais

No entanto, os dois protagonizaram um beijão apaixonado e, em um momento, o cantor chegou a tirar a atriz do chão, pegando-a no colo como se estivessem em um filme romântico.

Antes do flagra, os pombinhos fizeram questão de prestigiar os amigos no camarim. Eles posaram sorridentes ao lado de Claudia e Jarbas, registrando o que agora é a primeira foto pública 'oficial' do casal.

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Duda Santos, de 24 anos, vive um momento de ouro na carreira. Após encantar o Brasil como a Santinha em 'Renascer' e protagonizar 'Garota do Momento', ela agora consolida seu lugar como uma das principais estrelas da TV Globo. Sempre discreta, sua última aparição romântica pública havia sido no Rock in Rio de 2024.

Já Tiago Iorc, de 40 anos, está solteiro desde o fim do ano passado, quando terminou um namoro de cinco anos. O músico, conhecido por suas letras sensíveis, parece estar vivendo uma fase de renovação. Além do novo romance, ele acaba de lançar uma versão Deluxe do álbum 'Troco Likes' em comemoração aos 10 anos do lançamento.

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Tags:

Romance Tiago Iorc A Nobreza do Amor Duda Santos

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