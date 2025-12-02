Acesse sua conta
Tiago Iorc revela que a mãe pensou em abortá-lo e conta como ideia mudou

Cantor publicou um longo texto sobre a história da sua família ao completar 40 anos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:21

Tiago Iorc
Tiago Iorc Crédito: Reprodução

Ao completar 40 anos de idade, o cantor Tiago Iorc resolveu abrir para os seus fãs a história da sua família e refletir sobre tudo que eles enfrentaram antes mesmo dele nascer. Ao longo do grande desabafo publicado nas redes sociais, Tiago revelou que sua mãe pensou em abortá-lo, mas que ela mudou de ideia antes de dar início ao procedimento. 

Em viagem por Salvador, na Bahia, ele começou contando uma curiosidade sobre sua concepção. “Minha mãe conta que foi no verão de 1985, durante uma viagem de carro com meu pai pelo nordeste, que eu fui concebido. Segundo ela, a minha feitura se deu precisamente na Bahia”, escreveu. 

O artista explicou, porém, que uma nova gestação não estava nos planos dos seus pais gaúchos, que já tinham quatro filhos: “Não estava nos planos daquela mulher do interiorzinho do Rio Grande do Sul, uma quinta gravidez. E nem um quinto filho. Os outros quatro, que vieram sequencialmente em 1977, 78, 80 e 81, já davam trabalho o suficiente.”

Por conta de tudo isso, a mãe do famoso pensou em interromper a gestação. “Pouco tempo depois do teste positivo, já de volta à Brasília, e sem conseguir acreditar que teria forças para passar por tudo de novo, minha mãe encontrou na ideia do aborto uma alternativa possível para aliviar o seu sofrimento”, detalhou. 

A mudança de ideia

O compositor de "Eu Amei Te Ver" relatou que um momento específica no consultório médico fez a mãe mudar de ideia. “Na sala de espera do hospital, enquanto aguardava para fazer o aborto, minha mãe observava um homem que zanzava, de um lado para o outro, impaciente. Ele era jovem e vestia chinelo de dedo e roupa surrada pelo trabalho”, relembrou.

Foi aí que ela puxou assunto com o homem desconhecido: “‘Vai ser o primeiro filho de vocês?’ Minha mãe perguntou. E ele respondeu, sorrindo: ‘Vai ser o quinto!’ Desmoronar chorando foi o único reflexo possível para minha mãe naquele momento. Ela ainda chorava, quando foi chamada para ser atendida”.

Na consulta médica, a mulher foi aconselhada a refletir novamente sobre a decisão. “‘Você não está com cara de quem quer fazer um aborto’. Ela ouviu do médico, que também sorria. ‘Vá pra casa e pense mais um pouco…’ Ao abrir a porta de casa, ela deu de cara com meu pai e meus quatro irmãos, que a esperavam com flores”, contou Tiago.

Ao voltar para casa, o acolhimento do pai de Tiago foi essencial para que ela seguisse com a gravidez. E agora, ele, fruto da relação dos dois, completou 40 anos de idade. “‘Batalhamos muito e não foi fácil, mas se a gente já criou quatro, a gente cria cinco’. Disse meu pai. Eis que, no dia 28 de novembro daquele ano, chego eu a esse mundo doido. E, brincando, se foram 40 anos", relatou o cantor. 

“Apesar da coluna já estar se queixando, sinto que vivo hoje minha fase favorita. Agradeço imensamente pela vida, e por tudo que a ela faz de mim e me permite fazer dela. Muito obrigado por todas as mensagens carinhosas. Bora pra mais!”, finalizou.

