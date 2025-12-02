Acesse sua conta
Dia Nacional do Samba: Veja onde curtir 28 rodas e shows gratuitos em Salvador

Data que celebra o ritmo lota agendas na capital baiana; veja lista e entenda por que este dia é tão simbólico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:07

Samba da Resistência
Samba da Resistência Crédito: RICOFOTO

Se você ama samba, Salvador é o lugar certo para estar nesta terça-feira (02). A capital baiana já está no clima de festa para celebrar o Dia Nacional do Samba. São pelo menos 28 rodas, bares e espaços dedicados ao gênero, espalhados por bairros que vão do Pelourinho a Cajazeiras, cada um com seu estilo e energia própria.

Tem samba no Santo Antônio Além do Carmo, no Rio Vermelho, na Federação e também em Itapuã, para quem gosta de curtir longe do circuito turístico. Seja em um boteco, em um casarão histórico ou ao ar livre, a programação é vasta e fica à seu critério escolher onde vai bater o ponto.

  • Confira onde tem samba em Salvador:

  • 1. Samba de São Lázaro - Federação
  • 2. Samba da Resistência - Itapuã
  • 3. Água de Pote - Itapuã
  • 4. Sambinha da Conquista - Itapuã
  • 5. Parada Obrigatória Boteco - Itapuã
  • 6. Boteco do Samba Music Hall - Santo Antônio Além do Carmo
  • 7. A Marajuda - Santo Antônio Além do Carmo
  • 8. Grupo Botequim - Santo Antônio Além do Carmo
  • 9. Clube do Samba - Pelourinho
  • 10. Armazém do Campo - Pelourinho
  • 11. Samba do ÓPAÍÓ - Pelourinho
  • 12. Casa Di Rosa - Saúde
  • 13. Samba do Quiabo - Feira de São Joaquim
  • 14. Só Shape - Rio Vermelho
  • 15. Bombar - Rio Vermelho
  • 16. Samba de Tonha - Rio Vermelho
  • 17. Jubiabar - Rio Vermelho
  • 18. Eco - Rio Vermelho
  • 19. Velho Espanha - Barris
  • 20. Galpão Beer - Barris
  • 21. Petiscaria Quintal de Casa - Acupe de Brotas
  • 22. Nu Quintal do Samba - Saboeiro
  • 23. Arena Parque Santiago - Parque Bela Vista
  • 24. D+ Bar e Restaurante - Garcia
  • 25. Casa de Pedra - Garcia
  • 26. Samba no Gogó - Garcia
  • 27. Pagode de Bamba - Cajazeiras 8
  • 28. Batatinha Bar e Samba - Ladeira dos Aflitos

Sambas no Acesso Norte

Atrações musicais atraem uma legião de pessoas para o Churrasquinho
Em frente à Estação Acesso Norte, comerciantes vendem alimentos e bebidas para todos os gostos por Elaine Sanoli/CORREIO*
Em frente à Estação Acesso Norte, comerciantes vendem alimentos e bebidas para todos os gostos por Elaine Sanoli/CORREIO*
Val é um dos donos do Churrasquinho dos Bonitos, no Acesso Norte por Elaine Sanoli/CORREIO*
Val administra o Churrasquinho dos Bonitos com o filho, Romário por Elaine Sanoli/CORREIO*
Val e Romário são pai e filho e administram o Churrasquinho dos Bonitos por Elaine Sanoli/CORREIO*
Elessandro dos Santos é responsável pela Barraca do Sandro, que também realiza um "Samba do Acesso Norte" nas sexta-feiras por Elaine Sanoli/CORREIO*
Thalia Vargão e Larissa Farias estiveram no samba pela primeira vez há dois anos por Elaine Sanoli/CORREIO*
Rafael Pimenta também costuma ir com amigos ao samba por Elaine Sanoli/CORREIO*
José Roberto Souza e Andreia Abreu costumam ir juntos ao samba por Elaine Sanoli/CORREIO*
José Roberto Souza também costuma ir levar os amigos ao samba por Elaine Sanoli/CORREIO*
Estação Acesso Norte por Elaine Sanoli/CORREIO*
Samba no Acesso Norte por Elaine Sanoli/CORREIO*
1 de 13
Atrações musicais atraem uma legião de pessoas para o Churrasquinho

Por que o Dia do Samba é comemorado em 2 de dezembro?

A data não foi escolhida por acaso, 2 de dezembro marca o encerramento do 1º Congresso Nacional do Samba, realizado no Rio de Janeiro em 1962. O encontro, que reuniu pesquisadores e sambistas, tinha o objetivo de defender a importância cultural e histórica do gênero no país.

O evento foi idealizado pelo baiano Edson de Sousa Carneira, que vivia no Rio na época. Edson faleceu exatamente dez anos depois, também em um 2 de dezembro.

Do congresso nasceu a Carta do Samba, documento que oficializou a data e sugeriu que ela fosse celebrada com apresentações, encontros e atividades culturais por todo o país, algo que Salvador abraçou como poucas cidades.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

De graça! Pelourinho recebe Nelson Rufino, Teresa Cristina e mais atrações no Dia Nacional do Samba

Onde o ponto de ônibus vira samba: a festa que tomou conta do Acesso Norte

Samba da Resistência recebe referência do samba chula em Salvador

Salvador terá palco na orla com shows de samba gratuitos todos os dias no verão; confira

Carlinhos Brown lança Camarote 2026 e promete Carnaval imersivo inspirado no samba de roda

  • Pelourinho recebe megaevento com 40 shows gratuitos

A partir das 19h30, o Largo do Pelourinho recebe 40 apresentações gratuitas. Entre os nomes confirmados estão:

  • Teresa Cristina
  • Nelson Rufino
  • Ju Moraes
  • Batifun
  • Antonio Carlos & Jocafi
  • Edil Pacheco
  • Roberto Mendes
  • Juliana Ribeiro
    E muitos outros. Confira a lista completa aqui.

A celebração tem apoio da SecultBA e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), reunindo mestres do ritmo, novos talentos e grupos tradicionais. 

Bahia Salvador Pelourinho Shows Festa Samba

