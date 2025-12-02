CULTURA

Dia Nacional do Samba: Veja onde curtir 28 rodas e shows gratuitos em Salvador

Data que celebra o ritmo lota agendas na capital baiana; veja lista e entenda por que este dia é tão simbólico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:07

Samba da Resistência Crédito: RICOFOTO

Se você ama samba, Salvador é o lugar certo para estar nesta terça-feira (02). A capital baiana já está no clima de festa para celebrar o Dia Nacional do Samba. São pelo menos 28 rodas, bares e espaços dedicados ao gênero, espalhados por bairros que vão do Pelourinho a Cajazeiras, cada um com seu estilo e energia própria.

Tem samba no Santo Antônio Além do Carmo, no Rio Vermelho, na Federação e também em Itapuã, para quem gosta de curtir longe do circuito turístico. Seja em um boteco, em um casarão histórico ou ao ar livre, a programação é vasta e fica à seu critério escolher onde vai bater o ponto.

Confira onde tem samba em Salvador:

1. Samba de São Lázaro - Federação



Samba de São Lázaro - Federação 2. Samba da Resistência - Itapuã



Samba da Resistência - Itapuã 3. Água de Pote - Itapuã



Água de Pote - Itapuã 4. Sambinha da Conquista - Itapuã



Sambinha da Conquista - Itapuã 5. Parada Obrigatória Boteco - Itapuã



Parada Obrigatória Boteco - Itapuã 6. Boteco do Samba Music Hall - Santo Antônio Além do Carmo



Boteco do Samba Music Hall - Santo Antônio Além do Carmo 7. A Marajuda - Santo Antônio Além do Carmo



A Marajuda - Santo Antônio Além do Carmo 8. Grupo Botequim - Santo Antônio Além do Carmo



Grupo Botequim - Santo Antônio Além do Carmo 9. Clube do Samba - Pelourinho



Clube do Samba - Pelourinho 10. Armazém do Campo - Pelourinho



Armazém do Campo - Pelourinho 11. Samba do ÓPAÍÓ - Pelourinho



Samba do ÓPAÍÓ - Pelourinho 12. Casa Di Rosa - Saúde



Casa Di Rosa - Saúde 13. Samba do Quiabo - Feira de São Joaquim



Samba do Quiabo - Feira de São Joaquim 14. Só Shape - Rio Vermelho



Só Shape - Rio Vermelho 15. Bombar - Rio Vermelho



Bombar - Rio Vermelho 16. Samba de Tonha - Rio Vermelho



Samba de Tonha - Rio Vermelho 17. Jubiabar - Rio Vermelho



Jubiabar - Rio Vermelho 18. Eco - Rio Vermelho



Eco - Rio Vermelho 19. Velho Espanha - Barris

Velho Espanha - Barris 20. Galpão Beer - Barris



Galpão Beer - Barris 21. Petiscaria Quintal de Casa - Acupe de Brotas



Petiscaria Quintal de Casa - Acupe de Brotas 22. Nu Quintal do Samba - Saboeiro



Nu Quintal do Samba - Saboeiro 23. Arena Parque Santiago - Parque Bela Vista



Arena Parque Santiago - Parque Bela Vista 24. D+ Bar e Restaurante - Garcia



D+ Bar e Restaurante - Garcia 25. Casa de Pedra - Garcia



Casa de Pedra - Garcia 26. Samba no Gogó - Garcia



Samba no Gogó - Garcia 27. Pagode de Bamba - Cajazeiras 8



Pagode de Bamba - Cajazeiras 8 28. Batatinha Bar e Samba - Ladeira dos Aflitos



Por que o Dia do Samba é comemorado em 2 de dezembro?

A data não foi escolhida por acaso, 2 de dezembro marca o encerramento do 1º Congresso Nacional do Samba, realizado no Rio de Janeiro em 1962. O encontro, que reuniu pesquisadores e sambistas, tinha o objetivo de defender a importância cultural e histórica do gênero no país.

O evento foi idealizado pelo baiano Edson de Sousa Carneira, que vivia no Rio na época. Edson faleceu exatamente dez anos depois, também em um 2 de dezembro.

Do congresso nasceu a Carta do Samba, documento que oficializou a data e sugeriu que ela fosse celebrada com apresentações, encontros e atividades culturais por todo o país, algo que Salvador abraçou como poucas cidades.

Pelourinho recebe megaevento com 40 shows gratuitos

A partir das 19h30, o Largo do Pelourinho recebe 40 apresentações gratuitas. Entre os nomes confirmados estão:

Teresa Cristina



Nelson Rufino



Ju Moraes



Batifun



Antonio Carlos & Jocafi



Edil Pacheco



Roberto Mendes



Juliana Ribeiro

E muitos outros. Confira a lista completa aqui.

