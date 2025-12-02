Dia Nacional do Samba: Veja onde curtir 28 rodas e shows gratuitos em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:07
Se você ama samba, Salvador é o lugar certo para estar nesta terça-feira (02). A capital baiana já está no clima de festa para celebrar o Dia Nacional do Samba. São pelo menos 28 rodas, bares e espaços dedicados ao gênero, espalhados por bairros que vão do Pelourinho a Cajazeiras, cada um com seu estilo e energia própria.
Tem samba no Santo Antônio Além do Carmo, no Rio Vermelho, na Federação e também em Itapuã, para quem gosta de curtir longe do circuito turístico. Seja em um boteco, em um casarão histórico ou ao ar livre, a programação é vasta e fica à seu critério escolher onde vai bater o ponto.
Sambas no Acesso Norte
A data não foi escolhida por acaso, 2 de dezembro marca o encerramento do 1º Congresso Nacional do Samba, realizado no Rio de Janeiro em 1962. O encontro, que reuniu pesquisadores e sambistas, tinha o objetivo de defender a importância cultural e histórica do gênero no país.
O evento foi idealizado pelo baiano Edson de Sousa Carneira, que vivia no Rio na época. Edson faleceu exatamente dez anos depois, também em um 2 de dezembro.
Do congresso nasceu a Carta do Samba, documento que oficializou a data e sugeriu que ela fosse celebrada com apresentações, encontros e atividades culturais por todo o país, algo que Salvador abraçou como poucas cidades.
A partir das 19h30, o Largo do Pelourinho recebe 40 apresentações gratuitas. Entre os nomes confirmados estão:
A celebração tem apoio da SecultBA e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), reunindo mestres do ritmo, novos talentos e grupos tradicionais.