Gordão da XJ surpreende ao mostrar novo antes e depois após perder 115 kg: 'Chorei muito'

Influenciador de 20 anos revela avanço na mudança física e emociona seguidores ao desabafar sobre o processo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:33

Gordão da XJ Crédito: Reprodução

Gordão da XJ, 20 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta semana ao publicar um novo antes e depois de sua evolução física. O influenciador, que vem compartilhando toda a trajetória de emagrecimento com o público, revelou que já eliminou 115 quilos desde que decidiu mudar completamente seus hábitos.

No post, ele aparece em uma montagem comparando uma foto antiga com o momento atual e não escondeu a emoção ao refletir sobre o caminho percorrido. Hoje, segundo ele, o peso está em 230 kg, marca que representa apenas "o começo" de tudo o que ainda pretende alcançar.

"Ontem parei e, olhando, me lembrei do começo, quando tudo começou, quando decidi cuidar de mim e realmente virei a chave. Hoje consegui ver um pouco dessa mudança", escreveu, contando que o sentimento veio acompanhado de lágrimas.

Gordão aproveitou o desabafo para listar sonhos que seguem firmes. Ele falou sobre o desejo de ser pai, de correr, andar de jet-ski, caber em uma cadeira comum e, como disse, "ter um corpo normal". Segundo o influenciador, cada um desses objetivos faz parte de um processo que ele não pretende abandonar.

"Hoje estou aqui escrevendo esse texto chorando e muito grato por tudo. Não foi fácil. Quantas vezes já pensei em desistir? Quantas vezes achei que não iria conseguir? E Deus sempre esteve ali, do meu lado", contou.

Mesmo com a grande transformação, ele reforça que ainda não está totalmente satisfeito mas isso não o desanima. Pelo contrário, parece motivá-lo ainda mais.

"Ainda não estou totalmente satisfeito com o resultado, mas isso é apenas o começo dessa linda história que vou escrever. Gratidão a todos que sempre me motivaram e nunca me deixaram desistir. Sem vocês, eu não estaria aqui", agradeceu.