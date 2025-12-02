Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta terça (2) prometem dinheiro e virada energética

Veja o que o 'dia da virada' reserva para o seu signo e os números da sorte que podem abrir caminhos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:42

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A terça-feira, 2 de dezembro, amanhece com aquela sensação de 'virar a chave'. Quem acompanha astrologia já sabe: quando a Lua se movimenta de forma intensa enquanto o Sol segue firme em Sagitário, alguma coisa dentro da gente desperta. É como se o universo desse um leve empurrão para resolver o que ficou parado, organizar emoções e finalmente colocar planos em prática.

Muita gente chama esse momento de 'dia da virada', e não é à toa. A energia favorece coragem, clareza mental e decisões que vinham sendo adiadas. Um ótimo dia para mexer na vida, na casa, nas relações e até para confiar um pouco mais na própria intuição.

E claro, cada signo recebe números da sorte poderosos, alinhados com essa vibração de recomeço.

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 1, 19, 37
    Mensagem: O dia te empurra para a ação, Áries. Pendências antigas podem ser resolvidas com rapidez, e conversas importantes fluem naturalmente. No trabalho, iniciativas chamam atenção.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 4, 12, 40
    Mensagem: A terça pede organização, mas no melhor sentido: arrumar a vida traz paz. Uma conversa franca pode aliviar o coração. No dinheiro, uma boa notícia se aproxima.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 3, 26, 43
    Mensagem: A mente de Gêmeos hoje está afiada. Reuniões rendem, acordos avançam e no amor conversas profundas esclarecem muita coisa.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 22, 56
    Mensagem: A Lua mexe com suas emoções, mas de modo positivo. Você entende melhor o que sente e toma decisões intuitivas. No trabalho, foco total.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 5, 14, 31
    Mensagem: O dia traz coragem e brilho para Leão. Mudanças profissionais são favorecidas e conversas no amor se tornam espontâneas.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 6, 9, 49
    Mensagem: A terça oferece organização e produtividade no nível máximo. Você resolve pendências e finaliza tudo o que estava parado. No amor, conversas práticas fortalecem a relação.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 11, 15, 58
  • Mensagem: Libra recebe leveza. A harmonia do dia favorece reencontros, diálogos e bons acordos. A criatividade aparece com força.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 7, 18, 52
    Mensagem: Transformação é a palavra do dia. Escorpião sente profundidade, decisões ganham peso e no amor a intensidade vem de forma positiva.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 8, 13, 35
    Mensagem: Com o Sol no seu signo, Sagitário vibra expansão. O dia traz coragem, oportunidades profissionais e conversas leves.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 10, 28, 51
    Mensagem: Dia prático, ideal para escolhas maduras. No trabalho, foco absoluto. No pessoal, conversas importantes fortalecem vínculos.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 24, 33, 60
    Mensagem: Aquário recebe insights importantes hoje. Ideias surgem com facilidade, mensagens trazem boas notícias e conversas fluem.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 23, 44, 55
    Mensagem: O dia traz sensibilidade equilibrada. Peixes sente clareza emocional e percebe caminhos que antes pareciam confusos.

