Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta terça (2) prometem dinheiro e virada energética

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:42
A terça-feira, 2 de dezembro, amanhece com aquela sensação de 'virar a chave'. Quem acompanha astrologia já sabe: quando a Lua se movimenta de forma intensa enquanto o Sol segue firme em Sagitário, alguma coisa dentro da gente desperta. É como se o universo desse um leve empurrão para resolver o que ficou parado, organizar emoções e finalmente colocar planos em prática.
Muita gente chama esse momento de 'dia da virada', e não é à toa. A energia favorece coragem, clareza mental e decisões que vinham sendo adiadas. Um ótimo dia para mexer na vida, na casa, nas relações e até para confiar um pouco mais na própria intuição.
E claro, cada signo recebe números da sorte poderosos, alinhados com essa vibração de recomeço.
