ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta terça (2) prometem dinheiro e virada energética

Veja o que o 'dia da virada' reserva para o seu signo e os números da sorte que podem abrir caminhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:42

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A terça-feira, 2 de dezembro, amanhece com aquela sensação de 'virar a chave'. Quem acompanha astrologia já sabe: quando a Lua se movimenta de forma intensa enquanto o Sol segue firme em Sagitário, alguma coisa dentro da gente desperta. É como se o universo desse um leve empurrão para resolver o que ficou parado, organizar emoções e finalmente colocar planos em prática.



Muita gente chama esse momento de 'dia da virada', e não é à toa. A energia favorece coragem, clareza mental e decisões que vinham sendo adiadas. Um ótimo dia para mexer na vida, na casa, nas relações e até para confiar um pouco mais na própria intuição.

E claro, cada signo recebe números da sorte poderosos, alinhados com essa vibração de recomeço.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 1, 19, 37

Mensagem: O dia te empurra para a ação, Áries. Pendências antigas podem ser resolvidas com rapidez, e conversas importantes fluem naturalmente. No trabalho, iniciativas chamam atenção.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 4, 12, 40

Mensagem: A terça pede organização, mas no melhor sentido: arrumar a vida traz paz. Uma conversa franca pode aliviar o coração. No dinheiro, uma boa notícia se aproxima.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 3, 26, 43

Mensagem: A mente de Gêmeos hoje está afiada. Reuniões rendem, acordos avançam e no amor conversas profundas esclarecem muita coisa.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 22, 56

Mensagem: A Lua mexe com suas emoções, mas de modo positivo. Você entende melhor o que sente e toma decisões intuitivas. No trabalho, foco total.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 5, 14, 31

Mensagem: O dia traz coragem e brilho para Leão. Mudanças profissionais são favorecidas e conversas no amor se tornam espontâneas.

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 6, 9, 49

Mensagem: A terça oferece organização e produtividade no nível máximo. Você resolve pendências e finaliza tudo o que estava parado. No amor, conversas práticas fortalecem a relação.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 11, 15, 58

Mensagem: Libra recebe leveza. A harmonia do dia favorece reencontros, diálogos e bons acordos. A criatividade aparece com força.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 7, 18, 52

Mensagem: Transformação é a palavra do dia. Escorpião sente profundidade, decisões ganham peso e no amor a intensidade vem de forma positiva.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 8, 13, 35

Mensagem: Com o Sol no seu signo, Sagitário vibra expansão. O dia traz coragem, oportunidades profissionais e conversas leves.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 10, 28, 51

Mensagem: Dia prático, ideal para escolhas maduras. No trabalho, foco absoluto. No pessoal, conversas importantes fortalecem vínculos.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 24, 33, 60

Mensagem: Aquário recebe insights importantes hoje. Ideias surgem com facilidade, mensagens trazem boas notícias e conversas fluem.

