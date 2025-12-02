TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (2 de dezembro) é O Trevo: tempo de sorte e oportunidades

Quanto mais positiva for sua vibração, mais o universo responderá

Fernanda Varela

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

As energias desta terça-feira (2) chegam com a carta O Trevo, símbolo da sorte que aparece quando o universo decide abrir pequenas, mas poderosas, brechas de prosperidade. Ela anuncia chances rápidas, coincidências positivas e situações que podem mudar o rumo do dia para melhor.

Tarot Cigano 1 de 23

O Trevo lembra que a sorte favorece quem está atento. É importante agir com rapidez e aproveitar as oportunidades que surgirem, mesmo que pareçam simples. Uma conversa, uma mensagem ou um encontro inesperado podem trazer boas novidades financeiras, afetivas ou profissionais.

No amor, o Trevo indica leveza e encantamento. Um gesto espontâneo pode fortalecer laços ou reacender sentimentos. Já na vida espiritual, a carta reforça a importância da gratidão: quanto mais positiva for sua vibração, mais o universo responderá.