Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (2 de dezembro) é O Trevo: tempo de sorte e oportunidades

Fernanda Varela
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 00:15
As energias desta terça-feira (2) chegam com a carta O Trevo, símbolo da sorte que aparece quando o universo decide abrir pequenas, mas poderosas, brechas de prosperidade. Ela anuncia chances rápidas, coincidências positivas e situações que podem mudar o rumo do dia para melhor.
Tarot Cigano
O Trevo lembra que a sorte favorece quem está atento. É importante agir com rapidez e aproveitar as oportunidades que surgirem, mesmo que pareçam simples. Uma conversa, uma mensagem ou um encontro inesperado podem trazer boas novidades financeiras, afetivas ou profissionais.
No amor, o Trevo indica leveza e encantamento. Um gesto espontâneo pode fortalecer laços ou reacender sentimentos. Já na vida espiritual, a carta reforça a importância da gratidão: quanto mais positiva for sua vibração, mais o universo responderá.
Esta terça-feira é ideal para arriscar um pouco, confiar na intuição e acreditar que o destino pode surpreender. O Trevo traz a energia da sorte para quem está pronto para agarrá-la.