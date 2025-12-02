ASTROLOGIA

Tarot desta terça (2 de dezembro) aponta movimento e novas oportunidades para os signos

Energia do Mago inicia a semana com movimento, decisões rápidas e novos caminhos para todos os signos

Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06:21

A terça-feira (2) começa sob a vibração intensa do Arcano O Mago, que abre caminhos e movimenta situações que estavam estagnadas. A segunda-feira chega com energia de ação, criatividade e iniciativa para todos os signos, ativando ideias e trazendo oportunidades de colocar planos em prática.

Para Áries, o dia desperta coragem para decisões ousadas, enquanto Touro encontra soluções simples e eficazes para questões pendentes. Gêmeos retoma projetos com rapidez e clareza, e Câncer ganha mais objetividade para lidar com emoções delicadas. Já Leão atrai oportunidades que aumentam sua confiança, enquanto Virgem organiza pendências e ajusta detalhes importantes.

