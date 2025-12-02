Tarot desta terça (2 de dezembro) aponta movimento e novas oportunidades para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 06:21
A terça-feira (2) começa sob a vibração intensa do Arcano O Mago, que abre caminhos e movimenta situações que estavam estagnadas. A segunda-feira chega com energia de ação, criatividade e iniciativa para todos os signos, ativando ideias e trazendo oportunidades de colocar planos em prática.
Para Áries, o dia desperta coragem para decisões ousadas, enquanto Touro encontra soluções simples e eficazes para questões pendentes. Gêmeos retoma projetos com rapidez e clareza, e Câncer ganha mais objetividade para lidar com emoções delicadas. Já Leão atrai oportunidades que aumentam sua confiança, enquanto Virgem organiza pendências e ajusta detalhes importantes.
Tarot
No lado das relações, Libra se destaca em negociações e diálogos, e Escorpião pode se surpreender com informações e notícias que mudam seus planos. Sagitário sente novas portas se abrindo, principalmente em projetos pessoais. Capricórnio assume posições de liderança com naturalidade, enquanto Aquário cria soluções inovadoras e ousadas para velhas questões. Fechando o ciclo, Peixes sente a intuição aflorar e guia seus passos com mais segurança.