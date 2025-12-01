Viviane Araujo reage a comentário da atual de Belo e dispara: 'Não tenho nada para curar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:17
Viviane Araujo voltou a ser assunto após comentar, pela primeira vez, as declarações de Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, sobre o reencontro profissional entre ela e o cantor na novela Três Graças, da Globo. A atriz, que vive um novo momento na carreira, tem encarado a repercussão com tranquilidade e fez questão de esclarecer que o passado não interfere em nada no presente.
Durante um mini desfile em homenagem ao Dia Nacional do Samba, no Rio, Viviane foi questionada sobre a fala de Rayane, que recentemente deixou A Fazenda 17. A influenciadora havia sugerido que a convivência entre os dois poderia ser “boa para ela”, chegando a afirmar que talvez ajudasse Viviane a “se curar” do antigo relacionamento.
Rayane Figliuzzi e Belo
Ao ouvir o comentário, Viviane respondeu com naturalidade e um toque de surpresa: “Não preciso de cura emocional para trabalhar com o Belo. É trabalho, gente. Estou ali fazendo o que amo, exercendo a minha profissão. Nada além disso”, afirmou, deixando claro que a novela não tem qualquer ligação com sentimentos antigos.
A atriz também reagiu ao ser informada de que Rayane havia falado sobre ela: “Quem? Nem vi, juro. Não vi nada mesmo. Não tem nada para se curar”, repetiu, reforçando que a repercussão tomou proporções bem maiores do que deveria.
Viviane Araújo
Viviane ainda lembrou que sua relação com Belo terminou há anos e sem conflitos: “A gente nunca brigou. Nossa história foi pública, todo mundo conhece, mas ficou no passado. Cada um seguiu sua vida e agora vamos nos reencontrar num trabalho, só isso”, explicou.
Tranquila, profissional e bastante objetiva, Viviane mostrou que o tempo realmente coloca tudo no lugar, e que, dessa história, a única coisa que importa agora é nova novela.