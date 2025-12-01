Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viviane Araujo reage a comentário da atual de Belo e dispara: 'Não tenho nada para curar'

Atriz reforça que contracenar com o ex em nova novela é apenas trabalho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:17

Viviane Araujo voltou a ser assunto após comentar, pela primeira vez, as declarações de Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo
Viviane Araujo voltou a ser assunto após comentar, pela primeira vez, as declarações de Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Viviane Araujo voltou a ser assunto após comentar, pela primeira vez, as declarações de Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, sobre o reencontro profissional entre ela e o cantor na novela Três Graças, da Globo. A atriz, que vive um novo momento na carreira, tem encarado a repercussão com tranquilidade e fez questão de esclarecer que o passado não interfere em nada no presente.

Durante um mini desfile em homenagem ao Dia Nacional do Samba, no Rio, Viviane foi questionada sobre a fala de Rayane, que recentemente deixou A Fazenda 17. A influenciadora havia sugerido que a convivência entre os dois poderia ser “boa para ela”, chegando a afirmar que talvez ajudasse Viviane a “se curar” do antigo relacionamento.

Leia mais

Imagem - Ciclo de renovação: 5 signos começam o mês com o pé direito nesta segunda (1 de dezembro)

Ciclo de renovação: 5 signos começam o mês com o pé direito nesta segunda (1 de dezembro)

Imagem - Pergunta sobre Taylor Swift trava Bocardi no Show do Milhão e faz jornalista perder R$ 60 mil

Pergunta sobre Taylor Swift trava Bocardi no Show do Milhão e faz jornalista perder R$ 60 mil

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Rayane Figliuzzi e Belo

Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane estiveram juntos no cruzeiro "Belo em Alto Mar" por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução
Rayane Figliuzzi, Gracyanne e Belo por Reprodução
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo por Divulgação
Belo por Divulgação
Belo por Reprodução/Instagram
1 de 17
Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram

Ao ouvir o comentário, Viviane respondeu com naturalidade e um toque de surpresa: “Não preciso de cura emocional para trabalhar com o Belo. É trabalho, gente. Estou ali fazendo o que amo, exercendo a minha profissão. Nada além disso”, afirmou, deixando claro que a novela não tem qualquer ligação com sentimentos antigos.

A atriz também reagiu ao ser informada de que Rayane havia falado sobre ela: “Quem? Nem vi, juro. Não vi nada mesmo. Não tem nada para se curar”, repetiu, reforçando que a repercussão tomou proporções bem maiores do que deveria.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A Fazenda 17: Rayane reage ao descobrir que Belo fará par romântico com Viviane Araújo

Viviane Araujo abre o jogo sobre reencontro com Belo em 'Três Graças': 'É um trabalho que estou encarando'

Mesmo após divórcio, Gracyanne Barbosa decide continuar morando com mãe e filha de Belo

Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo

Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
1 de 8
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram

Viviane ainda lembrou que sua relação com Belo terminou há anos e sem conflitos: “A gente nunca brigou. Nossa história foi pública, todo mundo conhece, mas ficou no passado. Cada um seguiu sua vida e agora vamos nos reencontrar num trabalho, só isso”, explicou.

Tranquila, profissional e bastante objetiva, Viviane mostrou que o tempo realmente coloca tudo no lugar, e que, dessa história, a única coisa que importa agora é nova novela.

Leia mais

Imagem - Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Imagem - Como enriquecer o ambiente do seu gato: 6 ideias que ele vai adorar

Como enriquecer o ambiente do seu gato: 6 ideias que ele vai adorar

Imagem - Teste de Rorschach: conheça avaliação psicológica que utiliza manchas de tinta

Teste de Rorschach: conheça avaliação psicológica que utiliza manchas de tinta

Tags:

Rayane Figliuzzi Belo Viviane Araújo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Viviane Araujo abre o jogo sobre reencontro com Belo em 'Três Graças': 'É um trabalho que estou encarando'

Viviane Araujo abre o jogo sobre reencontro com Belo em 'Três Graças': 'É um trabalho que estou encarando'
Imagem - Retorno inesperado? 3 signos vivem um dia decisivo no amor a partir desta segunda (1 de dezembro)

Retorno inesperado? 3 signos vivem um dia decisivo no amor a partir desta segunda (1 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
01

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
02

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa
03

Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Imagem - Touro, Câncer, Leão e Virgem recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (1º de dezembro)
04

Touro, Câncer, Leão e Virgem recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (1º de dezembro)