Pergunta sobre Taylor Swift trava Bocardi no Show do Milhão e faz jornalista perder R$ 60 mil

Rodrigo Bocardi preferiu desistir do jogo e saiu com R$ 40 mil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12:05

Pergunta sobre Taylor Swift trava Bocardi no Show do Milhão e faz jornalista perder R$ 60 mil Crédito: Reprodução/SBT 

Uma pergunta aparentemente simples sobre Taylor Swift virou um verdadeiro nó na cabeça de Rodrigo Bocardi durante o Show do Milhão Celebridades, exibido no SBT. O jornalista chegou até a escutar a plateia e convocar a ajuda dos universitários, mas mesmo assim não conseguiu se sentir seguro para responder e acabou desistindo da disputa por R$ 60 mil.

A questão era direta: quem é a responsável pelo álbum 1989, um dos trabalhos mais icônicos da carreira de Swift, lançado em 2014? As opções eram Taylor Swift, Adele, Ariana Grande e Katy Perry. Mesmo com o nome da cantora no próprio título do disco, Bocardi ficou na dúvida e resolveu não arriscar.

Antes de tomar a decisão, ele recorreu à ajuda dos universitários: João Silva, Nany People e Silvia Abravanel. Nenhum dos três cravou a resposta, mas João tentou ajudar com lógica: como o programa costuma usar celebridades em alta, Taylor Swift seria a escolha mais provável. Ainda assim, Bocardi ficou inseguro.

O dilema era grande: se errasse, sairia com apenas R$ 20 mil; se desistisse, manteria os R$ 40 mil já acumulados. "Eu ia ficar muito mal tomando essa decisão sozinho, indo embora sem tentar, mas vocês me deram esse conforto", admitiu o jornalista, que no fim preferiu garantir o prêmio.

Após o encerramento, Bocardi confessou que, se fosse obrigado a responder, chutaria Adele. "Que situação! Não presto atenção no nome dos álbuns, eu só danço a música quando toca", brincou, rindo da própria indecisão.

O apresentador já havia usado outras ajudas durante o jogo, inclusive para responder uma pergunta sobre Frozen (2013). Na reta final, só restavam os universitários e nem eles conseguiram salvar o momento. Com a plateia incentivando a desistência, Bocardi respirou fundo e anunciou: "Eu paro. Sem hipocrisia, minha vida é movida por vocês. Então, eu paro".

E assim, uma pergunta sobre Taylor Swift se tornou o ponto final da participação do jornalista no programa e levou embora a chance dos R$ 60 mil.

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Palavra do Ano 2025 é revelada e o noivado de Taylor Swift ajudou a decidir; entenda

Vatapá, melancia em árvore e 'água dura': Blogueirinha é detonada após erros bizarros no Show do Milhão

Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Ela desbancou Taylor Swift e se tornou a bilionária mais jovem do mundo; saiba quem é

