FORTUNAS

Ela desbancou Taylor Swift e se tornou a bilionária mais jovem do mundo; saiba quem é

Empreendedora americana, filha de imigrantes, fatura bilhões com IA e se torna a mulher mais jovem a se tornar bilionária

Lucy Guo, 30 anos, entrou para a história como a mulher mais jovem do mundo a alcançar o status de bilionária por mérito próprio e ultrapassou ninguém menos que Taylor Swift no ranking da Forbes. Com uma fortuna estimada em US$ 1,25 bilhão (quase R$ 7 bilhões), a americana virou um nome forte no universo da tecnologia e da inteligência artificial.

