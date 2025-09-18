Gordão da XJ revela que gasta mais de R$ 400 mil por mês com roupas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:39
Gordão da XJ surpreendeu ao revelar seus gastos mensais com roupas. O influenciador, que está em uma jornada de emagrecimento e atualmente pesa cerca de 253kg, contou que precisa encomendar as peças de forma personalizada, por causa de seu tamanho. Segundo o jovem de 20 anos, ele chega a pagar mais de R$ 400 mil a cada mês só com o guarda-roupas.
"Roupa é o que mais gasto. Uma camisa minha é o equivalente a dez camisas suas. É muito pano", disse, em entrevista ao influencer Raphael Sousa.
Gordão da XJ
O jovem contou ainda que tem outros gastos altos com sua aparência. Apenas com drenagem, o valor é de R$ 15 mil. Ele também investe R$ 8 mil com os cabelos, R$ 150 mil com sapatos de marcas e grifes e mais R$ 500 mil na compra das joias que usa no dia a dia.
Gordão da XJ está em processo de perda de peso há quase um ano. Ele contou já ter chegado a pesar 349 kg e eliminou quase 100kg desde que começou um processo rígido de emagrecimento. O influenciador falou que sua última medida na balança foi de 253kg, mas que já emagreceu um pouco mais.
O criador de conteúdo confessou que, inicialmente, começou a jornada de emagrecimento após uma aposta feita com amigos, na qual ele ganharia uma casa e um carro de luxo. Mas o choque real do quanto precisava emagrecer veio de um diagnóstico há oito meses.
"Tive um choque quando fui ao médico e ele fez exames totais e disse que eu não poderia ser pai. Ele falou os motivos de não poder ter filho, mas disse que poderia ser resolvido se eu quisesse. Em quatro meses, eu perdi 60kg (...) Estou na melhor parte da minha vida, cuidando da saúde, tenho uma mente boa de sentar aqui, ver uma mesa de doce e me controlar", revelou XJ no podcast podcats.