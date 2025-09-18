FAMOSOS

Gordão da XJ revela que gasta mais de R$ 400 mil por mês com roupas

Influenciador está em jornada de emagrecimento e perdeu mais de 100kg

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:39

Gordão da XJ Crédito: Reprodução/Instagram

Gordão da XJ surpreendeu ao revelar seus gastos mensais com roupas. O influenciador, que está em uma jornada de emagrecimento e atualmente pesa cerca de 253kg, contou que precisa encomendar as peças de forma personalizada, por causa de seu tamanho. Segundo o jovem de 20 anos, ele chega a pagar mais de R$ 400 mil a cada mês só com o guarda-roupas.

"Roupa é o que mais gasto. Uma camisa minha é o equivalente a dez camisas suas. É muito pano", disse, em entrevista ao influencer Raphael Sousa.

O jovem contou ainda que tem outros gastos altos com sua aparência. Apenas com drenagem, o valor é de R$ 15 mil. Ele também investe R$ 8 mil com os cabelos, R$ 150 mil com sapatos de marcas e grifes e mais R$ 500 mil na compra das joias que usa no dia a dia.

Gordão da XJ está em processo de perda de peso há quase um ano. Ele contou já ter chegado a pesar 349 kg e eliminou quase 100kg desde que começou um processo rígido de emagrecimento. O influenciador falou que sua última medida na balança foi de 253kg, mas que já emagreceu um pouco mais.

O criador de conteúdo confessou que, inicialmente, começou a jornada de emagrecimento após uma aposta feita com amigos, na qual ele ganharia uma casa e um carro de luxo. Mas o choque real do quanto precisava emagrecer veio de um diagnóstico há oito meses.