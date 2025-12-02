Rico Melquiades causa polêmica após revelar cirurgia anal: ‘Não sou folgado, mas quero ficar mais apertado’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:52
O influenciador Rico Melquiades passou por diversas cirurgias e tratamentos estéticos após vencer A Fazenda 13, algumas até polêmicas, como a harmonização peniana. Desta vez, o influencer chamou atenção novamente nas redes sociais após revelar uma nova cirurgia à vista, com o objetivo de fechar mais o ânus.
Rico Melquiades
“Não sou folgado, mas quero ficar mais apertado. As mulheres costumam fazer [na região da frente], eu vou lá atrás. Para poder fechar mais um pouco. Não que eu seja folgado, mas eu quero ficar mais apertado”, revelou Rico nas redes sociais.
Conhecido também através dos Stories de Carlinhos Maia, Rico compartilha constantemente os procedimentos estéticos e cirurgias com os seguidores, algumas responsáveis pelo seu físico, que segundo ele, foi conquistado sem academia.
A cirurgia para “fechar mais o ânus”, é um procedimento para restaurar o controle intestinal em casos de incontinência fecal ou alargar o canal anal, é geralmente realizada através de uma esfincteroplastia.
A esfincteroplastia é um procedimento cirúrgico que repara os músculos do esfíncter anal danificados, que são os responsáveis por manter o canal anal fechado.