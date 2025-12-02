Acesse sua conta
Cantora Majur abre o coração em reality show de Luana Piovani

Baiana participa de último episódio da temporada de 'Luana é de Lua' que vai ao ar nesta terça-feira (2), às 23h, no E! Entertainment

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:31

Majur no programa
Majur no programa "Luana é de Lua" Crédito: Reprodução

A cantora baiana Majur abriu o coração no programa "Luana é de Lua" apresentado por Luana Piovani, ao refletir sobre como a intuição tem guiado seu corpo, sua expressão artística e suas relações ao longo dos últimos anos. A artista é uma das convidadas do último episódio da quinta temporada, que será exibido nesta terça-feira (2), às 23h, no E! Entertainment. 

Ao ser questionada sobre o tema "intuição", Majur afirma: “Eu preciso estar sempre conectada ao mistério, ao que não é explicado e nem sempre procurar a resposta disso. É interessante que a gente saiba a resposta para se sentir confortável, mas eu acredito que nesse mundo existem coisas que não há resposta”.

Majur no programa "Luana é de Lua"

Majur no programa "Luana é de Lua" por Reprodução
Majur no programa "Luana é de Lua" por Reprodução
Majur no programa "Luana é de Lua" por Reprodução
Majur no programa "Luana é de Lua" por Reprodução
1 de 4
Majur no programa "Luana é de Lua" por Reprodução

O episódio ainda recebe Elisa Lucinda (atriz e escritora), Maria Homem (psicanalista), Adriana Falcão (escritora e roteirista), Carla Tieppo (neurocientista e professora), Ana Baird (atriz), Ricardo Trajano (engenheiro e sobrevivente de acidente aéreo), Cristina Flores (atriz e artista plástica) e Adriana Accorsi (numeróloga e taróloga).

Tags:

Luana Piovani Majur

