INTUIÇÃO

Cantora Majur abre o coração em reality show de Luana Piovani

Baiana participa de último episódio da temporada de 'Luana é de Lua' que vai ao ar nesta terça-feira (2), às 23h, no E! Entertainment

Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:31

Majur no programa "Luana é de Lua" Crédito: Reprodução

A cantora baiana Majur abriu o coração no programa "Luana é de Lua" apresentado por Luana Piovani, ao refletir sobre como a intuição tem guiado seu corpo, sua expressão artística e suas relações ao longo dos últimos anos. A artista é uma das convidadas do último episódio da quinta temporada, que será exibido nesta terça-feira (2), às 23h, no E! Entertainment.

Ao ser questionada sobre o tema "intuição", Majur afirma: “Eu preciso estar sempre conectada ao mistério, ao que não é explicado e nem sempre procurar a resposta disso. É interessante que a gente saiba a resposta para se sentir confortável, mas eu acredito que nesse mundo existem coisas que não há resposta”.

