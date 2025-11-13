CRITICOU

Luana Piovani detona Suzane von Richthofen: 'Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros'

Atriz reclamou da forma como a ex-detenta vem levando a vida após passar para o regime aberto, em janeiro de 202

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:38

Luana Piovani e Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

O nome de Suzane von Richthofen voltou aos holofotes nos últimos dias, com a estreia da série Tremembé, do Prime Video. O sucesso estrondoso da produção reativou a curiosidade dos brasileiros sobre a vida da ex-detenta, que foi condenada por ter arquitetado o assassinato dos próprios pais em 2002. Algo que fez Luana Piovani se irritar profundamente.

A atriz demonstrou revolta pela forma como Suzane vem levando a vida após conquistar o regime aberto em janeiro de 2023. "Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros. Fico pensando o que esse aborto vai dizer pro filho sobre os avós", escreveu, deixando claro seu desprezo pela situação.

O vídeo que fez Luana se irritar apresentava a nova fase de Suzane, que hoje usa o nome de Suzane Louise Magnani Muniz. Ela retomou os estudos em Direito e é mãe de um menino nascido em janeiro de 2024, fruto do casamento com Felipe Zecchini Muniz. Além disso, após a estreia de Tremembé, a ex-detenta reativou o perfil nas redes sociais em que vende chinelos personalizados, decorados com correntes, pingentes e outros adereços. Recentemente, a conta alcançou 100 mil seguidores.