Luana Piovani detona Suzane von Richthofen: 'Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros'

Atriz reclamou da forma como a ex-detenta vem levando a vida após passar para o regime aberto, em janeiro de 202

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:38

Luana Piovani e Suzane von Richthofen
Luana Piovani e Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

O nome de Suzane von Richthofen voltou aos holofotes nos últimos dias, com a estreia da série Tremembé, do Prime Video. O sucesso estrondoso da produção reativou a curiosidade dos brasileiros sobre a vida da ex-detenta, que foi condenada por ter arquitetado o assassinato dos próprios pais em 2002. Algo que fez Luana Piovani se irritar profundamente.

A atriz demonstrou revolta pela forma como Suzane vem levando a vida após conquistar o regime aberto em janeiro de 2023. "Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros. Fico pensando o que esse aborto vai dizer pro filho sobre os avós", escreveu, deixando claro seu desprezo pela situação.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 13
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

O vídeo que fez Luana se irritar apresentava a nova fase de Suzane, que hoje usa o nome de Suzane Louise Magnani Muniz. Ela retomou os estudos em Direito e é mãe de um menino nascido em janeiro de 2024, fruto do casamento com Felipe Zecchini Muniz. Além disso, após a estreia de Tremembé, a ex-detenta reativou o perfil nas redes sociais em que vende chinelos personalizados, decorados com correntes, pingentes e outros adereços. Recentemente, a conta alcançou 100 mil seguidores.

Luana Piovani detonou Suzane von Richthofen
Luana Piovani detonou Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Tags:

Prime Video Luana Piovani Tremembé Suzane von Richthofen

