Tati Zaqui anuncia perda do primeiro filho: 'Nosso maior e breve presente'

Giuliana Mancini
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:17
Tati Zaqui anunciou, nesta quinta-feira (13), que perdeu o primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Mateus Oliveira. A ex-funkeira se emocionou ao falar sobre a descoberta da gravidez e a perda gestacional.
"A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O útero é a porta do céu na Terra, Deus nos tocou e aqui fica o registro do nosso maior e breve presente", escreveu a artista, na legenda da publicação.
Tati Zaqui
A cantora explicou que iria compartilhar sobre a gestação quando acabou perdendo o bebê. "Eu me preparava para anunciar a sua chegada, mas o nosso bebê voltou para os braços do Senhor após um mês [de gravidez]. Nós te amamos desde o primeiro segundo, todo nós ansiávamos pela sua chegada", disse, em locução durante o vídeo.
"Eu, que por tantos anos nos afirmava que não seria capaz. Hoje eu vejo o quanto eu precisava de você. Nós te amamos desde o primeiro segundo. Todos nós ansiávamos pela sua chegada. Eu posso não entender os planos de Deus, mas eu confio plenamente neles, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável", continuou.
"Hoje nós compartilhamos com o mundo o quanto você é especial. Deus se faz presente na felicidade, mas também nos ampara no choro. No mundo teremos aflições, mas que possamos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Até breve, nossa estrelinha. Com amor, mamãe e papai", finalizou.