Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Possessiva? Virginia Fonseca ganha disputa em leilão e assegura experiência intimista na casa de Vini Jr.

Influenciadora pagou seis dígitos - divididos em 3x - por um dos lotes mais disputados do Leilão Galácticos, organizado por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:18

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca chamou a atenção ao arrematar um dos lotes mais disputados do Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks na noite da última quarta-feira (12), em São Paulo. A influenciadora fez questão de assegurar uma experiência exclusiva com o próprio namorado, o jogador Vini Jr. Ela pagou um valor de seis dígitos pelo pacote.

A artista foi a apresentadora da categoria no evento e também entrou na disputa. O lote garantia uma partida de pádel - um esporte similar a um jogo de tênis, mas com uma dupla de cada lado da rede - na casa do atacante, em Madri, ao lado do próprio atleta, em um ambiente intimista e descontraído. O pacote também incluía uma camiseta autografada por Vini, como lembrança.

Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks

Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
1 de 12
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram

A apresentadora do "Sabadou", do SBT, desembolsou cerca de R$ 350 mil na experiência exclusiva com o namorado. Virginia postou imagens nos Stories do Instagram pagando o valor de seis dígitos - em três parcelas de R$ 115,5 mil, totalizando R$ 346,5 mil - no cartão de crédito.

"Hora que o filho chora e a mãe não vê [risos]. Hora de pagar. Mas óbvio que tudo em prol da Fundação Fenômenos. São milhares de pessoas e famílias que são ajudadas, então faz tudo valer a pena", brincou a influenciadora. "Passou", completou, ao mostrar o comprovante de pagamento.

Leia mais

Imagem - Belo e Gracyanne vão confessar apropriação de bens e buscam acordo para evitar punição, diz colunista

Belo e Gracyanne vão confessar apropriação de bens e buscam acordo para evitar punição, diz colunista

Imagem - Globo se antecipa e cria regras para a convivência de Belo e Viviane Araújo nos bastidores de ‘Três Graças’

Globo se antecipa e cria regras para a convivência de Belo e Viviane Araújo nos bastidores de ‘Três Graças’

Imagem - Caso Eloá: o que o diário escondido por 17 anos revela sobre a jovem e sua relação com Lindemberg

Caso Eloá: o que o diário escondido por 17 anos revela sobre a jovem e sua relação com Lindemberg

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famosos Virginia Fonseca E Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Três Graças': Gerluce se desespera após alerta do delegado ao denunciar Ferette

'Três Graças': Gerluce se desespera após alerta do delegado ao denunciar Ferette
Imagem - Escandurras se une a Carlinhos Brown em nova música que celebra a Bahia

Escandurras se une a Carlinhos Brown em nova música que celebra a Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
01

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
02

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Caso Ângela Diniz: o crime que fez o Brasil questionar a ‘defesa da honra’
03

Caso Ângela Diniz: o crime que fez o Brasil questionar a ‘defesa da honra’

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil
04

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil