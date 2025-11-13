Possessiva? Virginia Fonseca ganha disputa em leilão e assegura experiência intimista na casa de Vini Jr.

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:18
Virginia Fonseca chamou a atenção ao arrematar um dos lotes mais disputados do Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks na noite da última quarta-feira (12), em São Paulo. A influenciadora fez questão de assegurar uma experiência exclusiva com o próprio namorado, o jogador Vini Jr. Ela pagou um valor de seis dígitos pelo pacote.
A artista foi a apresentadora da categoria no evento e também entrou na disputa. O lote garantia uma partida de pádel - um esporte similar a um jogo de tênis, mas com uma dupla de cada lado da rede - na casa do atacante, em Madri, ao lado do próprio atleta, em um ambiente intimista e descontraído. O pacote também incluía uma camiseta autografada por Vini, como lembrança.
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks
A apresentadora do "Sabadou", do SBT, desembolsou cerca de R$ 350 mil na experiência exclusiva com o namorado. Virginia postou imagens nos Stories do Instagram pagando o valor de seis dígitos - em três parcelas de R$ 115,5 mil, totalizando R$ 346,5 mil - no cartão de crédito.
"Hora que o filho chora e a mãe não vê [risos]. Hora de pagar. Mas óbvio que tudo em prol da Fundação Fenômenos. São milhares de pessoas e famílias que são ajudadas, então faz tudo valer a pena", brincou a influenciadora. "Passou", completou, ao mostrar o comprovante de pagamento.