Caso Eloá: o que o diário escondido por 17 anos revela sobre a jovem e sua relação com Lindemberg

Material inédito expõe sentimentos, medos e sinais de abuso registrados pela adolescente antes do sequestro que chocou o país

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:00

Diário de Eloá revela medos e sinais de abuso que antecederam o crime de 2008 Crédito: Reprodução

O lançamento de Caso Eloá - Refém ao Vivo, na Netflix, trouxe à tona um elemento até então desconhecido da história: o diário que Eloá Cristina Pimentel escreveu pouco antes de ser sequestrada e morta pelo ex-namorado Lindemberg Alves, em 2008. O caderno, mostrado ao público pela primeira vez, abre uma janela íntima para a vida da jovem, e muda o olhar sobre tudo o que aconteceu.

Nas páginas escritas com caligrafia adolescente, Eloá registra dúvidas, inseguranças e situações que apontam para um relacionamento já marcado por domínio e medo. O diário revela uma adolescente tentando equilibrar escola, amizades e sonhos enquanto enfrentava, silenciosamente, comportamentos controladores do ex-namorado.

É nesse contraste entre a rotina comum e os alertas emocionais que o material se torna tão impactante. Os textos mostram que a violência psicológica não começou no dia do sequestro, mas vinha sendo sentida e registrada por Eloá muito antes do episódio que mobilizou o país por mais de cem horas, e que foi transmitido ao vivo pela televisão.

O documentário costura esses trechos com entrevistas inéditas dos pais da jovem, Ana Cristina e Everton, além do irmão Douglas, que falam sobre a dor da perda e sobre o sentimento de que a história de Eloá foi, por anos, reduzida ao espetáculo midiático. A ausência de Nayara Silva, amiga que também foi feita refém, é justificada pela decisão dela de não retomar publicamente as lembranças do caso.