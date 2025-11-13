CRIME E JUSTIÇA

Caso Eloá: o que Lindemberg falou em rede nacional durante o sequestro

Conversas ao vivo com Sonia Abrão e a RedeTV marcaram uma das coberturas mais controversas da história policial brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:49

Lindemberg falou ao vivo na TV durante o sequestro de Eloá e detalhou ameaças e negociações Crédito: Reprodução

O sequestro de Eloá Pimentel, em 2008, voltou ao centro das discussões após a estreia do documentário Caso Eloá Refém ao Vivo, na Netflix. A produção traz relatos inéditos de familiares, autoridades e jornalistas que acompanharam o caso. Entre os momentos mais polêmicos revisitados está a entrevista ao vivo de Lindemberg Alves durante o crime.

O sequestrador conversou duas vezes com a RedeTV enquanto mantinha Eloá e a amiga Nayara Silva em cárcere privado. A primeira ligação ocorreu logo depois de liberar Nayara momentaneamente, quando o repórter Luiz Guerra conseguiu falar diretamente com ele. Na conversa, Lindemberg fez ameaças claras caso a polícia tentasse invadir o apartamento. “Tô com um saco cheio de bala e, se alguém se aproximar, eu vou atirar”, afirmou.

A situação ganhou ainda mais tensão quando Sonia Abrão, ao vivo, também passou a negociar com ele. A apresentadora ligou para o sequestrador e tentou convencê-lo a libertar a adolescente de 15 anos. Segundo o Ministério Público, essa interferência prejudicou a negociação da Polícia Militar, que acreditava estar prestes a conseguir a rendição do criminoso.

No programa, Sonia insistiu para que ele desistisse. “Todo mundo aqui fora está entendendo que você não é um bandido, não é um marginal, não é um assassino. Que você sempre foi um cara bom”, disse ela.

Lindemberg respondeu revelando sua versão sobre o motivo do crime. “Eu só queria acertar as coisas com ela”, alegou. Ele também descreveu como pretendia soltá-la, afirmando que faria isso “no momento certo” e desde que a polícia transmitisse segurança. “Quando for soltar a Eloá, ninguém vai ficar sabendo. Ela vai descer com os dois revólveres e eu com a munição”, afirmou durante o programa.

A tragédia chegou ao fim quando a polícia decidiu invadir o apartamento após perceber movimentação suspeita. No momento da ação, Eloá foi atingida na cabeça e morreu. Nayara relatou que o disparo ocorreu logo após Lindemberg ouvir a entrada dos policiais.