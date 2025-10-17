Acesse sua conta
Cantora Majur se emociona ao ganhar prêmio representativo para mulheres negras e relembra trajetória

Artista foi homenageada com o prêmio Powerlist Mundo Negro 2025

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:02

Majur também relembrou raízes na Bahia
Majur também relembrou raízes na Bahia

A cantora Majur que lançou o álbum “Gira Mundo” em maio deste ano, foi homenageada com o prêmio Powerlist Mundo Negro 2025, que celebra o talento de mulheres negras que transformam o Brasil, nesta sexta-feira (17), em São Paulo. Ao receber o prêmio, a artista ficou emocionada ao lembrar de sua trajetória ao lado da amiga Najara Black, empresária e dona da loja de moda afrobrasileira N Black. Majur venceu o prêmio na categoria Cultura, Arte e Entretenimento.

As lutas travadas pelas mulheres negras para conquistar espaços de poder na sociedade, seja qual for a área, já é um tema amplamente discutido, e apesar da história de sucesso na música, a cantora Majur driblou diversas dificuldades até conseguir trabalhar com o que sempre sonhou: a música.

“Eu cantava nos bares e ganhava uma pizza, era o meu sonho viver de música, e está mulher construiu a carreira dela há 20 anos, ao abrir uma loja no principal shopping de Salvador, e nós, muitas pessoas negras de Salvador, queríamos nos ver nesses espaços onde outras mulheres pudessem ser chefes, e ela me viu”, disse Majur emocionada ao lado de Najara.

A artista relatou que cantou no lançamento da loja da amiga, quando tinha lançado três músicas, no início da carreira. “Comecei a encontrar outras pessoas e quando vejo cada uma delas, me encontrou em um novo lugar, em um novo nível, muito obrigada, que meu Orixá possa abrilhantar muito mais a sua vida e fazer você iluminar muito mais do que você iluminou a minha vida, e deve ter iluminado milhões de mulheres também”, disse.

Majur ainda ressaltou a importância da premiação em sua carreira. “Esse prêmio é meu, mas também de tanta gente, de tanta energia, de tantas pessoas, eu não acredito que ia ganhar um prêmio pela minha história, pela minha raíz, por acreditar do que me tirou da escuridão”, disse ao chorar. Majur salientou também a importância da “representatividade e necessidade” do prêmio para as pessoas negras. “É necessário, mas elas precisam muito saberem”.

