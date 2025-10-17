REPRESENTATIVIDADE

Cantora Majur se emociona ao ganhar prêmio representativo para mulheres negras e relembra trajetória

Artista foi homenageada com o prêmio Powerlist Mundo Negro 2025

Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:02

Majur também relembrou raízes na Bahia Crédito: Divulgação

A cantora Majur que lançou o álbum “Gira Mundo” em maio deste ano, foi homenageada com o prêmio Powerlist Mundo Negro 2025, que celebra o talento de mulheres negras que transformam o Brasil, nesta sexta-feira (17), em São Paulo. Ao receber o prêmio, a artista ficou emocionada ao lembrar de sua trajetória ao lado da amiga Najara Black, empresária e dona da loja de moda afrobrasileira N Black. Majur venceu o prêmio na categoria Cultura, Arte e Entretenimento.

As lutas travadas pelas mulheres negras para conquistar espaços de poder na sociedade, seja qual for a área, já é um tema amplamente discutido, e apesar da história de sucesso na música, a cantora Majur driblou diversas dificuldades até conseguir trabalhar com o que sempre sonhou: a música.

“Eu cantava nos bares e ganhava uma pizza, era o meu sonho viver de música, e está mulher construiu a carreira dela há 20 anos, ao abrir uma loja no principal shopping de Salvador, e nós, muitas pessoas negras de Salvador, queríamos nos ver nesses espaços onde outras mulheres pudessem ser chefes, e ela me viu”, disse Majur emocionada ao lado de Najara.

A artista relatou que cantou no lançamento da loja da amiga, quando tinha lançado três músicas, no início da carreira. “Comecei a encontrar outras pessoas e quando vejo cada uma delas, me encontrou em um novo lugar, em um novo nível, muito obrigada, que meu Orixá possa abrilhantar muito mais a sua vida e fazer você iluminar muito mais do que você iluminou a minha vida, e deve ter iluminado milhões de mulheres também”, disse.