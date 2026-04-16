Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Luto não tem prazo': Viúvo de Isabel Veloso rebate ataques ao assumir novo amor 3 meses após morte da influencer

Alvo de ataques, Lucas Borbas rebate julgamentos sobre seu luto e revela pedidos feitos por Isabel antes de morrer

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:02

Três meses após a morte de Isabel Veloso, Lucas Borbas rebate críticas após assumir romance Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor. 

Na manhã desta quinta-feira (16), Lucas publicou um desabafo em seus stories do Instagram, embalado por uma música chamada "idfc" (Eu não me importo), ele questionou a "fiscalização" dos sentimentos alheios.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance

Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais
Em um desabafo nos seus stories do Instagram, embalado por uma música chamada "idfc" (Eu não me importo), ele questionou a "fiscalização" dos sentimentos alheios por Reprodução/Redes Sociais
"Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", disparou o viúvo por Reprodução/Redes Sociais
Lucas explicou que sua dor não começou no dia 10 de janeiro, data da morte de Isabel. Para ele, o luto foi vivido em cada noite sem dormir no hospital, em cada crise e em cada batalha que a doença impôs ao casal por Reprodução/Instagram
Lucas relembrou que foi marido, cuidador e apoio até o último segundo, honrando promessas que só os dois conheciam. E foi além, revelou que a própria Isabel, ciente de sua partida, teria dado a ele a "benção" para recomeçar. "Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou por Reprodução | Instagram
Antes do desabafo, Lucas havia postado uma foto ao lado da nova namorada e do filho, Arthur, de apenas um ano por Reprodução/Redes Sociais
Embora a identidade da moça ainda seja mantida em segredo, Lucas confirmou que está se permitindo ser feliz novamente. Segundo ele, o que mais pesou na decisão foi ver como a nova parceira acolheu sua história e, principalmente, como tem se dedicado ao pequeno "TuTu" por Reprodução | Redes Sociais
Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel Veloso viveu altos e baixos, alcançou a cura e viu a doença voltar de forma agressiva. Em 2024, ela viralizou ao compartilhar seu estágio terminal, enfrentando até ataques de quem duvidava da gravidade de seu estado por Reprodução/Instagram
1 de 8
Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais

"Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", disparou o viúvo.

Lucas explicou que sua dor não começou no dia 10 de janeiro, data da morte de Isabel. Para ele, o luto foi vivido em cada noite sem dormir no hospital, em cada crise e em cada batalha que a doença impôs ao casal.

Lucas relembrou que foi marido, cuidador e apoio até o último segundo, honrando promessas que só os dois conheciam. E foi além, revelou que a própria Isabel, ciente de sua partida, teria dado a ele a "benção" para recomeçar. "Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou.

Isabel Veloso e Lucas Borbas

Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Post de Lucas Borbas por Reprodução/Instagram
Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Lucas Borbas acompanha todo o processo de tratamento de Isabel Veloso por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução
Lucas Borbas e Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
1 de 8
Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

Antes do desabafo, Lucas havia postado uma foto ao lado da nova namorada e do filho, Arthur, de apenas um ano. Embora a identidade da moça ainda seja mantida em segredo, Lucas confirmou que está se permitindo ser feliz novamente. Segundo ele, o que mais pesou na decisão foi ver como a nova parceira acolheu sua história e, principalmente, como tem se dedicado ao pequeno "TuTu".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lucas Borbas faz declaração para nova namorada e surpreende: ‘Nunca menti em conhecer alguém’

Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, explica ausência do filho nas redes sociais: "Proteger a integridade dele"

Pai de Isabel Veloso revela pedido emocionante feito pela filha antes da morte

Viúvo de Isabel Veloso mostra jantar a dois e rebate crítica após morte da influenciadora: 'Dentro de nós'

Irmã de Isabel Veloso presta homenagem após um mês de seu falecimento

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel Veloso viveu altos e baixos, alcançou a cura e viu a doença voltar de forma agressiva. Em 2024, ela viralizou ao compartilhar seu estágio terminal, enfrentando até ataques de quem duvidava da gravidade de seu estado.

Isabel casou-se com Lucas em uma cerimônia transmitida para milhares de pessoas e realizou o sonho de ser mãe, mesmo sob riscos altíssimos. Arthur nasceu prematuro em dezembro de 2024, e Isabel partiu apenas um mês depois, aos 19 anos.

Leia mais

Imagem - Quem é Diggo? O cantor baiano por trás de hits de Léo Santana que virou aposta do Menos é Mais

Quem é Diggo? O cantor baiano por trás de hits de Léo Santana que virou aposta do Menos é Mais

Imagem - O que é a 'Choquei'? Entenda como uma página nas redes socias virou alvo de investigação da PF

O que é a 'Choquei'? Entenda como uma página nas redes socias virou alvo de investigação da PF

Imagem - Alika e Niara decidem fugir em busca de apoio político em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (16)

Alika e Niara decidem fugir em busca de apoio político em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (16)

Tags:

Isabel Veloso Lucas Borbas

Mais recentes

Imagem - As frutas perfeitas que não ficam no Brasil e escondem um mercado milionário que leva o que o país produz de melhor para a Europa

As frutas perfeitas que não ficam no Brasil e escondem um mercado milionário que leva o que o país produz de melhor para a Europa
Imagem - Rodrigo Bocardi expõe bastidores na Globo e revela: 'Tanta bronca que eu já levei'

Rodrigo Bocardi expõe bastidores na Globo e revela: 'Tanta bronca que eu já levei'
Imagem - O que é 'six-seven'? Saiba por que crianças e adolescentes não param de repetir o número 67

O que é 'six-seven'? Saiba por que crianças e adolescentes não param de repetir o número 67