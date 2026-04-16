POLÊMICA

'Luto não tem prazo': Viúvo de Isabel Veloso rebate ataques ao assumir novo amor 3 meses após morte da influencer

Alvo de ataques, Lucas Borbas rebate julgamentos sobre seu luto e revela pedidos feitos por Isabel antes de morrer

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:02

Três meses após a morte de Isabel Veloso, Lucas Borbas rebate críticas após assumir romance Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor.

Na manhã desta quinta-feira (16), Lucas publicou um desabafo em seus stories do Instagram, embalado por uma música chamada "idfc" (Eu não me importo), ele questionou a "fiscalização" dos sentimentos alheios.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance 1 de 8

"Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", disparou o viúvo.

Lucas explicou que sua dor não começou no dia 10 de janeiro, data da morte de Isabel. Para ele, o luto foi vivido em cada noite sem dormir no hospital, em cada crise e em cada batalha que a doença impôs ao casal.

Lucas relembrou que foi marido, cuidador e apoio até o último segundo, honrando promessas que só os dois conheciam. E foi além, revelou que a própria Isabel, ciente de sua partida, teria dado a ele a "benção" para recomeçar. "Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou.

Isabel Veloso e Lucas Borbas 1 de 8

Antes do desabafo, Lucas havia postado uma foto ao lado da nova namorada e do filho, Arthur, de apenas um ano. Embora a identidade da moça ainda seja mantida em segredo, Lucas confirmou que está se permitindo ser feliz novamente. Segundo ele, o que mais pesou na decisão foi ver como a nova parceira acolheu sua história e, principalmente, como tem se dedicado ao pequeno "TuTu".

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel Veloso viveu altos e baixos, alcançou a cura e viu a doença voltar de forma agressiva. Em 2024, ela viralizou ao compartilhar seu estágio terminal, enfrentando até ataques de quem duvidava da gravidade de seu estado.