SAÚDE

Fora da Copa, narrador Luis Roberto inicia tratamento contra neoplasia: 'Vencemos o dia 01'

Narrador da Globo agradeceu onda de carinho dos fãs nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de abril de 2026 às 13:51

Narrador Luis Roberto faz primeira publicação após revelar diagnóstico de neoplasia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O narrador Luis Roberto, voz oficial das grandes emoções da TV Globo, usou suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (16) para compartilhar sua nova e mais importante jornada, a luta contra uma neoplasia cervical.

Com o sorriso que é sua marca registrada e o simbólico 'joinha', Luis Roberto apareceu em uma sala de hospital recebendo medicação intravenosa. “Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho”, disse na legenda.

Luis Roberto inicia tratamento contra neoplasia 1 de 4

O susto veio durante exames de rotina, que identificaram a neoplasia (um crescimento celular anormal) na região do pescoço. O diagnóstico, embora a notícia tenha caído como uma bomba para quem esperava ouvir seus bordões na Copa do Mundo de 2026, veio no momento certo. Segundo o próprio jornalista, a descoberta precoce é o maior trunfo para que a cura seja plena.

Aos 64 anos, o dono do icônico "Sabe de quem?" precisou trocar, temporariamente, as cabines de transmissão pelos consultórios oncológicos.