Manoel Gomes, do hit Caneta azul, tem R$ 7 milhões desviados de contas

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit 'Caneta Azul', foi surpreendido com o desvio de R$ 7 milhões das suas doze contas bancárias.



A desvio foi feito por ex-empresários do artista, Joab Castro e Leonardo Santana. Segundo os atuais representantes de Manoel, Lineu Júnior e Manoel Dias, em conversa ao Splash, do UOL, o cantor estava trabalhando muito, mas não conseguia ver o retorno financeiro.



Manoel contou que, mesmo com o desvio, não passou por dificuldades financeiras, mas ficou bastante chateado com o golpe que sofreu os ex-empresários que ficaram com ele durante os últimos quatro anos. As doze contas foram recuperadas após solicitação na Justiça.