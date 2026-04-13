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Zeca Camargo relembra sucesso de reality ‘No Limite’ e faz revelação: ‘Tive que sair do Brasil’

Apresentador relembrou fenômeno de reality show

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:46

Zeca Camargo sofreu vários assédios durante exibição de reality
Zeca Camargo sofreu vários assédios durante exibição de reality Crédito: Reprodução | TV Globo

O apresentador Zeca Camargo esteve à frente do reality “No Limite” entre 2000 e 2009. O reality se tornou um fenômeno que conquistou os brasileiros, em que os participantes passavam por testes de resistência e provas, numa floresta até a final.

Durante conversa com a jornalista Joyce Pascowitch, em entrevista exibida no YouTube, Zeca Camargo explicou que o sucesso do reality foi tanto que começou a sofrer assédio. “No Limite me colocou em outro patamar, era tanto o assédio, que eu lembro, o Schroeder me chamou, falou assim: ‘Você vai sair do Brasil”, disse se referindo ao diretor de jornalismo.

Zeca Camargo

Jornalista Zeca Camargo por Reprodução | Instagram
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Em uma memória afetiva, o jornalista relembrou que na época a central da Globo ficava na Rua Marechal Deodoro, em São Paulo, numa sede bem menor. A reflexão e memórias de Zeca Camargo mostra um retrato de como a televisão, antes das redes sociais, já produzia um tipo de fama difícil de dimensionar como hoje em dia.

A última edição do reality show No Limite foi ao ar em 2023. A Globo decidiu não renovar o programa para 2024 por causa da baixa audiência, finalizando o ciclo de retorno que aconteceu entre 2021 e 2023.

Tags:

Jornalista Reality Show

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