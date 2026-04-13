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Rayssa Leal e influenciadora aparecem em clima de romance em nova foto; veja

Skatista brasileira e influenciadora realizaram viagem para Florianópolis

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 19:14

Rayssa Leal e Duda Winkler
Rayssa Leal e Duda Winkler Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A skatista brasileira Rayssa Leal, de 18 anos, e a influenciadora digital Duda Winkler, de 21 anos, apareceram em clima de romance em uma nova foto que circula por algumas páginas nas redes sociais. Na imagem as duas aparecem em frente a um espelho de um elevador sorrindo.

De acordo com rumores das redes sociais e portais especializados em vida de artistas, a skatista e a influenciadora estão namorando há cerca de três meses. Os rumores do relacionamento ganharam força após as duas passarem os últimos dias juntas em Florianópolis, Santa Catarina. As duas chegaram a fazer alguns passeios juntas na capital.

Rayssa Leal e Duda Wilken

Rayssa e Duda postaram o mesmo almoço por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
Rayssa e Duda postaram no cinema por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
A influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
A influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
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Rayssa e Duda postaram o mesmo almoço por Reprodução/Instagram

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As suspeitas ganharam mais força após fãs notarem coincidências nas publicações de ambas nas redes sociais. De acordo com o portal Terra, as duas foram ao mesmo cinema, o que pode indicar um tipo de relacionamento, mas discreto.

Duda contou que estava indo ver o filme “Devoradores de Estrelas” e mostrou o balde de pipoca, enquanto Rayssa publicou a tela da sala. Um detalhe observado pelos fãs foi o anel semelhante, com pedra, usado no dedo anelar pelas duas.

Durante a viagem, Rayssa realizou sessões de fisioterapia após sofrer uma queda e ser diagnosticada com contusão óssea. Há dois anos, ela já havia ido à cidade para tratamentos.

Rayssa Leal e Duda Winkler
Rayssa Leal e Duda Winkler Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Segundo o Terra, a aproximação das duas aconteceu através das redes sociais, assim como muitos jovens. Duda é mineira, abertamente assumida como lésbica e estava solteira após um namoro de quatro anos.

Parece que as duas seguem se encontrando quando possível, conciliando agendas e mantendo a discrição. A distância não impede a conexão entre as duas.

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Rayssa Leal

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