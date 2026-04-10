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Rayssa Leal surge em viagem com influenciadora e reforça rumores de namoro discreto

Skatista medalhista olímpica e Duda Winkler mantêm relacionamento longe dos holofotes desde o início do ano

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:28

Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento de Rayssa Leal, de 18 anos, com a influenciadora Duda Wilken, de 21, segue exatamente como começou: de forma discreta. Juntas há cerca de três meses, as duas passaram os últimos dias lado a lado, mostrando que o namoro é real, mas que não querem abrir mão da privacidade. As informações são do Extra.

As duas estão em Florianópolis, em Santa Catarina, onde aproveitaram dias de descanso na praia. Sem posar juntas, compartilharam registros do mesmo cenário com poucos minutos de diferença, além de uma foto idêntica da mesa de almoço. O casal também foi ao cinema: Duda contou que estavam indo assistir ao filme "Devoradores de estrelas" e exibiu o balde de pipoca, enquanto Rayssa publicou uma imagem da tela.

Rayssa Leal e Duda Wilken

Rayssa e Duda postaram o mesmo almoço por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
Rayssa e Duda postaram no cinema por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal vive namoro discreto com a influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
A influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
A influenciadora Duda Wilken por Reprodução/Instagram
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Rayssa e Duda postaram o mesmo almoço por Reprodução/Instagram

Outro detalhe que chamou atenção foi o uso de anéis semelhantes, com pedra, no dedo anelar, reforçando que o relacionamento segue firme.

Durante a passagem pela cidade, Rayssa também realizou sessões de fisioterapia após sofrer uma queda e ser diagnosticada com contusão óssea. Há dois anos, ela já havia estado no local para tratamentos.

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal estaria namorando influenciadora Duda Wilken, segundo rumores da web por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reproduçaõ
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
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Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais

A aproximação entre as duas começou, como acontece com muitos famosos atualmente, por meio de mensagens diretas no Instagram. Natural de Minas Gerais e abertamente gay, Duda estava solteira após um relacionamento de quatro anos quando conheceu a skatista.

Mesmo com a distância, elas têm conseguido se encontrar sempre que podem. Rayssa mora em Imperatriz, no Maranhão, enquanto Duda vive em São Paulo com a prima, a cantora Vivi Wanderley, ex de Juliano Floss, que está no “BBB 26”.

O casal compartilha interesses em comum, como o gosto por comida mineira, estilo streetwear e viagens. Há cerca de seis meses, antes de iniciar o relacionamento, Duda chegou a dizer em entrevista ao “Pod Delas” que toparia participar de um programa para encontrar uma namorada.

Rayssa Leal engata namoro discreto

Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
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Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução

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Tags:

Romance Amor Rayssa Leal Duda Wilken

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