Tadeu Schmidt adianta detalhes da Prova do Anjo do BBB 26 e avisa: 'Promete muita emoção'

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Giuliana Mancini
Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:19
Durante o programa ao vivo exibido na noite desta quinta-feira (9), Tadeu Schmidt revelou um spoiler sobre a próxima Prova do Anjo do BBB 26 e adiantou que o público pode esperar momentos intensos na disputa desta sexta-feira (10).
"Atenção, amanhã tem Formação de Paredão e uma Prova do Anjo... Gente, uma Prova do Anjo que promete muita emoção. O vencedor, além de ganhar a imunidade, vai ter um contato físico com uma pessoa muito querida", afirmou.
Dinâmica da semana do BBB 26
O apresentador ainda refletiu sobre o impacto da dinâmica nos sete participantes que seguem confinados há quase três meses no reality.
"Imagina isso depois de quase 90 dias confinados. Eles vão poder ter contato físico com uma pessoa muito querida. Vai ser demais!", completa Tadeu.