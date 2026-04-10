BBB 26

Tadeu Schmidt adianta detalhes da Prova do Anjo do BBB 26 e avisa: 'Promete muita emoção'

Apresentador do BBB 26 comenta possível reação dos sete participantes diante da dinâmica desta sexta (10)

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2026 às 06:19

Tadeu Schmidt anuncia novidade na próxima Prova do Anjo Crédito: Globo/Reprodução

Durante o programa ao vivo exibido na noite desta quinta-feira (9), Tadeu Schmidt revelou um spoiler sobre a próxima Prova do Anjo do BBB 26 e adiantou que o público pode esperar momentos intensos na disputa desta sexta-feira (10).

"Atenção, amanhã tem Formação de Paredão e uma Prova do Anjo... Gente, uma Prova do Anjo que promete muita emoção. O vencedor, além de ganhar a imunidade, vai ter um contato físico com uma pessoa muito querida", afirmou.

Dinâmica da semana do BBB 26 1 de 5

O apresentador ainda refletiu sobre o impacto da dinâmica nos sete participantes que seguem confinados há quase três meses no reality.