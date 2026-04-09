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BBB 26: Jurídico de Jordana reage a ataques na web e aciona justiça: 'Acusações graves'

Em nota oficial, defesa de Jordana Morais classifica acusações de internautas como "graves e infundadas" e afirma que limites do jogo foram ultrapassados

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16:23

Jordana, participante do BBB 26
Jordana, participante do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A equipe jurídica da participante do “Big Brother Brasil 26” Jordana Morais se pronunciou nesta quinta-feira (9), por meio das redes sociais, para relatar a crescente série de ataques que a sister vem sofrendo. Em nota divulgada no perfil oficial da integrante no Instagram, os advogados afirmam que tomarão as medidas cabíveis diante de declarações que consideram “graves e infundadas”.

Na publicação, os representantes da confinada dizem acompanhar as plataformas digitais e notaram comentários que atribuem comportamentos e falas de Jordana ao crime de racismo. “Temos acompanhado a escalada de ataques diretos à sua honra e reputação nas redes sociais, que extrapola o jogo do BBB. Acusações graves e infundadas, imputando a Jordana crimes e condutas ligadas a racismo, têm sido disseminadas por usuários de forma irresponsável, sem qualquer respaldo factual”, diz o texto, reforçando que as imputações são feitas sem provas.

O comunicado destaca que as providências legais já estão sendo adotadas e que a Justiça deve notificar, em breve, os perfis envolvidos para uma possível responsabilização cível ou criminal. A estratégia inclui “requerer judicialmente a remoção de conteúdos caluniosos e a suspensão de contas envolvidas, solicitar a quebra de sigilo de contas para identificação pessoal dos autores e buscar a responsabilização cível e/ou criminal dos envolvidos”.

A equipe da sister atribui as postagens a uma tentativa de destruição da reputação de Jordana: “A liberdade de expressão não ampara difamação, mentira ou violência moral”. Por fim, o posicionamento conclui que o caso será levado à justiça para que os autores respondam legalmente por seus atos.

Antes e depois de Jordana do BBB 26

Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana do BBB 26 quando criança por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana, do "BBB 26", com os pais na infância por Reprodução/Redes Sociais
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
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Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Leia a nota na íntegra:

"Nos últimos dias, nós - da equipe da Jordana - temos acompanhado a escalada de ataques diretos à sua honra e reputação nas redes sociais, que extrapola o jogo do BBB. Acusações graves e infundadas, imputando a Jordana crimes e condutas ligadas a racismo, têm sido disseminadas por usuários de forma irresponsável, sem qualquer respaldo factual.

Claramente, repudiamos esta difamação, já que ultrapassa quaisquer limites de liberdade de expressão. Tratam-se de ataques pessoais, com o intuito de destruição de reputação.

Diante da gravidade e da persistência dos ataques, as medidas jurídicas cabíveis já estão em curso para:

- Notificar os responsáveis pelas publicações difamatórias, requerendo providências e a exclusão do conteúdo;

- Requerer judicialmente a remoção de conteúdos caluniosos e a suspensão de contas envolvidas;

- Solicitar a quebra de sigilo de contas para identificação pessoal dos autores; e

- Buscar a responsabilização cível e/ou criminal dos envolvidos

Não há como tolerar as referidas condutas. A liberdade de expressão não ampara difamação, mentira ou violência moral. E, diante da gravidade da situação, confiaremos o assunto à Justiça, para que cada um responda por seus atos.

Atenciosamente, EQUIPE JURÍDICA JORDANA."

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Tags:

bbb 26 Jordana

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