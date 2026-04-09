CINEMA

Wagner Moura é visto no Tocantins filmando remake de clássico premiado; saiba detalhes

Sob direção do argentino Lisandro Alonso, ator protagoniza a versão brasileira da obra iraniana "Gosto de Cereja".

K Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:39

Wagner Moura assume protagonismo em remake de "Gosto de Cereja" Crédito: Reprodução

Wagner Moura foi visto em Palmas, no Tocantins, gravando o remake do premiado “Gosto de Cereja”, clássico iraniano dirigido por Abbas Kiarostami e lançado em 1997. A nova versão, filmada em solo brasileiro, é dirigida pelo argentino Lisandro Alonso, responsável por obras como “Eureka”. Wagner assume o papel protagonista que, na versão original, foi interpretado por Homayoun Ershadi (1947-2025), falecido recentemente devido a um câncer.

Segundo informações do G1, a produção ganhou o título provisório de “O Aroma da Pitanga”. Refilmar a obra e assumir o papel principal de um título que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, sendo o primeiro filme do Irã a realizar este feito, coloca Moura novamente sob os holofotes do circuito internacional. O ator acaba de encerrar uma temporada de premiações por seu desempenho em “O Agente Secreto”, que lhe rendeu um Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama e uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Ator.

“O Aroma da Pitanga” é uma produção da Bananeira Filmes e deve ser rodado inteiramente no Tocantins, se dividindo entre as cidades de Palmas e Porto Nacional.

No longa iraniano, Ershadi interpreta o protagonista Sr. Badii. A história gira em torno da jornada reflexiva de um homem de meia-idade que percorre Teerã, capital do Irã, em busca de alguém que possa realizar um plano de acordo com seus desejos após a sua morte. Na época, a atuação de Ershadi foi um dos pontos mais elogiados pela crítica.

Na versão brasileira, a trama deve seguir a mesma premissa.

Wagner Moura 1 de 17