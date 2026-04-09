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Wagner Moura é visto no Tocantins filmando remake de clássico premiado; saiba detalhes

Sob direção do argentino Lisandro Alonso, ator protagoniza a versão brasileira da obra iraniana "Gosto de Cereja".

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:39

Wagner Moura assume protagonismo em remake de
Wagner Moura assume protagonismo em remake de "Gosto de Cereja" Crédito: Reprodução

Wagner Moura foi visto em Palmas, no Tocantins, gravando o remake do premiado “Gosto de Cereja”, clássico iraniano dirigido por Abbas Kiarostami e lançado em 1997. A nova versão, filmada em solo brasileiro, é dirigida pelo argentino Lisandro Alonso, responsável por obras como “Eureka”. Wagner assume o papel protagonista que, na versão original, foi interpretado por Homayoun Ershadi (1947-2025), falecido recentemente devido a um câncer.

Segundo informações do G1, a produção ganhou o título provisório de “O Aroma da Pitanga”. Refilmar a obra e assumir o papel principal de um título que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, sendo o primeiro filme do Irã a realizar este feito, coloca Moura novamente sob os holofotes do circuito internacional. O ator acaba de encerrar uma temporada de premiações por seu desempenho em “O Agente Secreto”, que lhe rendeu um Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama e uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Ator.

“O Aroma da Pitanga” é uma produção da Bananeira Filmes e deve ser rodado inteiramente no Tocantins, se dividindo entre as cidades de Palmas e Porto Nacional.

No longa iraniano, Ershadi interpreta o protagonista Sr. Badii. A história gira em torno da jornada reflexiva de um homem de meia-idade que percorre Teerã, capital do Irã, em busca de alguém que possa realizar um plano de acordo com seus desejos após a sua morte. Na época, a atuação de Ershadi foi um dos pontos mais elogiados pela crítica.

Na versão brasileira, a trama deve seguir a mesma premissa.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
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Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Veja trailer da versão iraniana do longa-metragem:

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Cinema Wagner Moura Tocantins

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