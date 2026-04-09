NOVO PODER

Milena aperta Botão Misterioso do BBB 26 e se coloca no centro da decisão do Paredão; entenda

Participante ganha poder inédito e terá que escolher quem fará o contragolpe na formação da berlinda desta semana

Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:06

Milena apertou o Botão Misterioso do BBB 26 Crédito: Globo

A dinâmica do Modo Turbo do Big Brother Brasil 26 ganhou um novo elemento nesta quinta-feira (9), após Milena apertar o Botão Misterioso instalado no gramado da casa. Sem saber exatamente qual seria a consequência, a sister correu até o totem e acionou o dispositivo, enquanto a sirene disparava e chamava atenção dos demais participantes.

Logo depois, Milena recebeu uma pulseira laranja entregue por um dummy, mas só mais tarde foi revelado o impacto da escolha. A recreadora infantil terá um papel decisivo na formação do próximo Paredão: caberá a ela definir quem terá direito ao contragolpe.

Milena e Ana Paula 1 de 12

De acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, Milena precisará optar entre dois emparedados, o indicado pelo Líder ou o mais votado pela casa. A pessoa escolhida será responsável por puxar mais um participante para a berlinda, formando assim o Paredão Triplo.

A decisão será tomada ao vivo durante a formação do Paredão, prevista para este domingo (12), aumentando ainda mais a tensão entre os confinados.

A semana segue em ritmo acelerado no reality. Além da novidade do Botão Misterioso, o cronograma inclui a Prova do Líder nesta quinta-feira (9) e a Prova do Anjo, com imunidade automática, na sexta-feira (10). Ainda na sexta, acontece a formação da berlinda.