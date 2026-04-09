Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Milena aperta Botão Misterioso do BBB 26 e se coloca no centro da decisão do Paredão; entenda

Participante ganha poder inédito e terá que escolher quem fará o contragolpe na formação da berlinda desta semana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:06

Milena apertou o Botão Misterioso do BBB 26
Milena apertou o Botão Misterioso do BBB 26 Crédito: Globo

A dinâmica do Modo Turbo do Big Brother Brasil 26 ganhou um novo elemento nesta quinta-feira (9), após Milena apertar o Botão Misterioso instalado no gramado da casa. Sem saber exatamente qual seria a consequência, a sister correu até o totem e acionou o dispositivo, enquanto a sirene disparava e chamava atenção dos demais participantes.

Logo depois, Milena recebeu uma pulseira laranja entregue por um dummy, mas só mais tarde foi revelado o impacto da escolha. A recreadora infantil terá um papel decisivo na formação do próximo Paredão: caberá a ela definir quem terá direito ao contragolpe.

Milena e Ana Paula

Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
1 de 12
Milena e Ana Paula por Reprodução

De acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, Milena precisará optar entre dois emparedados, o indicado pelo Líder ou o mais votado pela casa. A pessoa escolhida será responsável por puxar mais um participante para a berlinda, formando assim o Paredão Triplo.

A decisão será tomada ao vivo durante a formação do Paredão, prevista para este domingo (12), aumentando ainda mais a tensão entre os confinados.

Leia mais

Imagem - Favoritismo de Ana Paula Renault balança e enquete revela possível virada no BBB 26

Favoritismo de Ana Paula Renault balança e enquete revela possível virada no BBB 26

Imagem - Solange Couto revela plano para pedir perdão a Ana Paula Renault após o BBB 26

Solange Couto revela plano para pedir perdão a Ana Paula Renault após o BBB 26

Imagem - Quem apertou o Botão Misterioso do BBB 26? Dinâmica dará poder estratégico na formação do Paredão

Quem apertou o Botão Misterioso do BBB 26? Dinâmica dará poder estratégico na formação do Paredão

A semana segue em ritmo acelerado no reality. Além da novidade do Botão Misterioso, o cronograma inclui a Prova do Líder nesta quinta-feira (9) e a Prova do Anjo, com imunidade automática, na sexta-feira (10). Ainda na sexta, acontece a formação da berlinda.

O resultado do Paredão será conhecido no domingo (12), quando mais um participante deixa a disputa pelo prêmio.

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida