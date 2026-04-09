Favoritismo de Ana Paula Renault balança e enquete revela possível virada no BBB 26

Fernanda Varela
Publicado em 9 de abril de 2026 às 14:41
A disputa pelo favoritismo no BBB 26 ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (9). Parcial da enquete de popularidade do CORREIO indica que Ana Paula segue na frente, mas com vantagem apertada sobre Jordana, apontada como a única participante capaz de ameaçar sua liderança até o momento.
De acordo com os números divulgados, Ana Paula aparece com 37,86% dos votos, enquanto Jordana vem logo atrás, com 36,09%. A diferença pequena reforça um cenário de polarização entre as duas dentro da casa.
O comportamento do público lembra o que aconteceu anteriormente com Jonas Sulzbach no jogo, quando ele despontava como o principal nome fora do grupo de Ana Paula a rivalizar em popularidade. Agora, a tendência parece se repetir, com votos sendo concentrados em Jordana por quem não apoia a veterana.
Na sequência do ranking, Leandro Boneco ocupa o terceiro lugar, com 14,58% da preferência. Já os demais participantes aparecem com números mais discretos. Milena soma 3,88%, seguida por Gabriela, com 2,77%. Marciele e Juliano Floss fecham a lista, com 2,44% e 2,38%, respectivamente.
A parcial indica que, apesar da liderança de Ana Paula, o cenário segue aberto e pode sofrer mudanças conforme o jogo avança e novas dinâmicas influenciam a percepção do público.