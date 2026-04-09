REALITY SHOW

Estrelas da Casa muda formato e aposta em grupos musicais na 3ª temporada

Reality da Globo abre inscrições e traz nova dinâmica com formação de bandas dentro do programa

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 23:53

Novo ‘Estrelas da Casa’ aposta em grupos e abre inscrições Crédito: Divulgação/Globo

O reality musical da TV Globo chega repaginado. A terceira temporada de Estrelas da Casa terá um novo formato e promete mudar completamente a dinâmica do programa ao apostar na formação de grupos musicais.

Diferente das edições anteriores, a nova fase do reality vai reunir cantores de diferentes estilos para criar bandas dentro da casa. A proposta é acompanhar de perto todo o processo, desde a formação dos grupos até o desenvolvimento artístico e o lançamento dos projetos musicais.

As inscrições seguem abertas e devem ser feitas de forma individual no gshow. Mesmo com a nova dinâmica coletiva, os participantes serão selecionados separadamente e só depois integrados em grupos ao longo do programa.

Ana Clara apresenta o 'Estrelas da Casa' 1 de 5

A apresentação continua com Ana Clara, que retorna ao comando da atração em mais uma temporada. Nos bastidores, o reality segue com produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Aida Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Com a mudança, a Globo aposta em uma narrativa mais dinâmica e emocional, acompanhando não só o talento individual, mas também os conflitos, alianças e desafios de quem precisa aprender a trabalhar em grupo.