DEMISSÃO

Zeca Camargo tem contrato com a Band encerrado após 4 anos: 'Vamos para outros rumos'

Ele estava à frente do Melhor da Noite, programa em horário nobre que substituiu o Faustão na Band no ano passado

Estadão

Publicado em 21 de junho de 2024 às 17:32

Zeca Camargo Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Zeca Camargo teve o contrato com a Band encerrado nesta sexta-feira (21), após quatro anos. Em contato com o Estadão, o apresentador disse que a decisão partiu da própria emissora. Ele estava à frente do Melhor da Noite, programa em horário nobre que substituiu o Faustão na Band no ano passado.

"Eu queria agradecer toda essa equipe incrível do Melhor da Noite", disse em um vídeo publicado no Instagram. "Mas, agora, vamos para outros rumos. Vamos em frente, sempre reinventando, sempre tendo outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo e a nossa vontade de receber diferença na vida dos outros também."

A apresentadora Glenda Kozlowski, que esteve ao lado de Zeca no Melhor da Noite, disse que trabalhar com o jornalista foi uma "grande e maravilhosa surpresa". "[Você é] um cara inquieto, atento, uma fábrica de pautas, boas ideias. [...] E sabe o que é melhor? Você é o Zeca Camargo, uma história inteira do jornalismo brasileiro", escreveu ela na publicação do apresentador.

Em comunicado, a Band agradeceu à parceria de Zeca e disse estar "com as portas abertas para futuros projetos em conjunto". "Zeca é um profissional multitalentoso, com quase 40 anos de uma carreira brilhante, e tem uma longa jornada pela frente", diz um trecho da nota.

Na emissora, o apresentador já esteve à frente de programas como 1001 Perguntas, Band Folia, Zeca Pelo Brasil, Band Verão e Música na Band. Ele foi contratado como diretor-executivo de produção pela empresa em 2020. No mesmo ano, ele anunciou a saída da Globo após 24 anos.

Leia o comunicado completo da Band: