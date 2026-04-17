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Viagem vira palco de brigas entre Virgínia e Alika em 'A Nobreza do Amor' nesta sexta (17)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:00

Alika (Duda Santos) e Virgínia (Theresa Fonseca) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta sexta (17), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se Virgínia já estava com raiva, imagina quando ela descobriu que vai ter que aguentar Alika no mesmo trem durante toda a viagem para o Rio de Janeiro? Mas Alika não se abala, ela garantiu à família que só volta para Barro Preto depois de falar com Nilo Peçanha e conseguir o que quer. 

Enquanto o trem corre, em Batanga, o Chinua pediu para Omar continuar fingindo que está desacordado. É uma estratégia arriscada para proteger o rapaz de Jendal, que está de olho em cada movimento. E no meio de tanta tensão, Mirinho resolveu ser romântico (do jeito dele, claro) e marcou um encontro com Adalgisa, mas o que ele queria mesmo era se declarar para Alika.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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O grande acontecimento do dia é um susto: Eugênia acabou ficando presa no elevador e entrou em pânico ao passar mal e quem estava lá para salvar o dia foi Lúcia/Alika. Esse gesto de bondade pode render aliados poderosos no Rio de Janeiro. Mas nem tudo são flores, já que Mirinho resolveu abrir o coração para Alika no pior momento possível.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

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