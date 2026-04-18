ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (18 de abril): leveza, encontros e boas energias marcam o dia

O sábado favorece momentos de descontração, conexões especiais e pequenas alegrias que renovam o ânimo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:02

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, sábado, 18 de abril, chega com uma energia mais leve e fluida, ideal para desacelerar e aproveitar o presente. Situações tendem a se resolver com mais naturalidade, especialmente quando você evita cobranças excessivas. É um ótimo momento para socializar, recarregar as energias e dar atenção ao que faz bem.

Áries: O dia favorece encontros e momentos descontraídos. Aproveite para aliviar a mente e se divertir mais. No amor, clima leve e envolvente.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 3.

Touro: Um sábado perfeito para descansar e curtir seu espaço. Pequenos prazeres trazem satisfação. No amor, carinho em destaque.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Conversas e conexões podem render boas surpresas. Aproveite a energia social do dia. No amor, troca intensa.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: O dia pede mais acolhimento emocional. Busque o que traz conforto. No amor, sensibilidade fortalece o vínculo.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Leão: Energia alta favorece momentos de destaque e diversão. Aproveite para brilhar. No amor, surpresas positivas.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 9.

Virgem: Um dia mais tranquilo, ideal para desacelerar e organizar pensamentos. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 4.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: O sábado favorece encontros e boas companhias. Aproveite a leveza do momento. No amor, harmonia.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 7.

Escorpião: Intuição em alta ajuda a perceber melhor as situações ao seu redor. Confie mais em você. No amor, intensidade.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 8.

Sagitário: O desejo por liberdade e novidade ganha força. Faça algo diferente. No amor, espontaneidade.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 1.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: O dia pede pausa e descanso. Evite sobrecarregar a mente. No amor, segurança emocional.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 5.

Aquário: Ideias criativas e novas conexões podem surgir. Aproveite para se inspirar. No amor, leveza.

Cor da sorte: Turquesa.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais. Ouça sua intuição. No amor, romantismo.

Cor da sorte: Lilás.