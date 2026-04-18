Cor e número da sorte de hoje (18 de abril): leveza, encontros e boas energias marcam o dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:02
O dia de hoje, sábado, 18 de abril, chega com uma energia mais leve e fluida, ideal para desacelerar e aproveitar o presente. Situações tendem a se resolver com mais naturalidade, especialmente quando você evita cobranças excessivas. É um ótimo momento para socializar, recarregar as energias e dar atenção ao que faz bem.
Áries: O dia favorece encontros e momentos descontraídos. Aproveite para aliviar a mente e se divertir mais. No amor, clima leve e envolvente.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 3.
Touro: Um sábado perfeito para descansar e curtir seu espaço. Pequenos prazeres trazem satisfação. No amor, carinho em destaque.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 6.
Gêmeos: Conversas e conexões podem render boas surpresas. Aproveite a energia social do dia. No amor, troca intensa.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 5.
Perfume ideal para cada signo
Câncer: O dia pede mais acolhimento emocional. Busque o que traz conforto. No amor, sensibilidade fortalece o vínculo.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 2.
Leão: Energia alta favorece momentos de destaque e diversão. Aproveite para brilhar. No amor, surpresas positivas.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 9.
Virgem: Um dia mais tranquilo, ideal para desacelerar e organizar pensamentos. No amor, estabilidade.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 4.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra: O sábado favorece encontros e boas companhias. Aproveite a leveza do momento. No amor, harmonia.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 7.
Escorpião: Intuição em alta ajuda a perceber melhor as situações ao seu redor. Confie mais em você. No amor, intensidade.
Cor da sorte: Preto.
Número da sorte: 8.
Sagitário: O desejo por liberdade e novidade ganha força. Faça algo diferente. No amor, espontaneidade.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 1.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Capricórnio: O dia pede pausa e descanso. Evite sobrecarregar a mente. No amor, segurança emocional.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 5.
Aquário: Ideias criativas e novas conexões podem surgir. Aproveite para se inspirar. No amor, leveza.
Cor da sorte: Turquesa.
Número da sorte: 11.
Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais. Ouça sua intuição. No amor, romantismo.
Cor da sorte: Lilás.
Número da sorte: 2.