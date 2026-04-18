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Cor e número da sorte de hoje (18 de abril): leveza, encontros e boas energias marcam o dia

O sábado favorece momentos de descontração, conexões especiais e pequenas alegrias que renovam o ânimo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:02

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, sábado, 18 de abril, chega com uma energia mais leve e fluida, ideal para desacelerar e aproveitar o presente. Situações tendem a se resolver com mais naturalidade, especialmente quando você evita cobranças excessivas. É um ótimo momento para socializar, recarregar as energias e dar atenção ao que faz bem.

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Áries: O dia favorece encontros e momentos descontraídos. Aproveite para aliviar a mente e se divertir mais. No amor, clima leve e envolvente.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 3.

Touro: Um sábado perfeito para descansar e curtir seu espaço. Pequenos prazeres trazem satisfação. No amor, carinho em destaque.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Conversas e conexões podem render boas surpresas. Aproveite a energia social do dia. No amor, troca intensa.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: O dia pede mais acolhimento emocional. Busque o que traz conforto. No amor, sensibilidade fortalece o vínculo.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Leão: Energia alta favorece momentos de destaque e diversão. Aproveite para brilhar. No amor, surpresas positivas.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 9.

Virgem: Um dia mais tranquilo, ideal para desacelerar e organizar pensamentos. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 4.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: O sábado favorece encontros e boas companhias. Aproveite a leveza do momento. No amor, harmonia.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 7.

Escorpião: Intuição em alta ajuda a perceber melhor as situações ao seu redor. Confie mais em você. No amor, intensidade.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 8.

Sagitário: O desejo por liberdade e novidade ganha força. Faça algo diferente. No amor, espontaneidade.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 1.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O dia pede pausa e descanso. Evite sobrecarregar a mente. No amor, segurança emocional.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 5.

Aquário: Ideias criativas e novas conexões podem surgir. Aproveite para se inspirar. No amor, leveza.

Cor da sorte: Turquesa.

Número da sorte: 11.

Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais. Ouça sua intuição. No amor, romantismo.

Cor da sorte: Lilás.

Número da sorte: 2.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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