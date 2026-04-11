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Sorte entra em jogo agora: 5 signos recebem um aviso claro para aproveitar oportunidades até o fim de abril

Uma fase de crescimento e virada começa, mas só colhe bons resultados quem agir e não deixar as chances passarem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 20:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de agora, o clima muda para alguns signos que começam a sentir uma abertura maior de caminhos, oportunidades e até alívio depois de um período mais difícil. Até o fim de abril, a tendência é de crescimento em diferentes áreas da vida, com destaque para trabalho, relações e bem-estar. Mas existe um ponto importante: essa sorte não vem de forma automática. O momento traz um recado claro de que é preciso agir, se posicionar e aproveitar as chances que aparecem. Para quem souber usar essa fase com inteligência, os resultados podem ser muito positivos. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Depois de um período instável, você começa a sentir mais segurança e reconhecimento. Sua presença ganha destaque, o que pode abrir portas importantes, principalmente no trabalho e na vida pessoal.

Dica cósmica: Use seu poder de atração a seu favor e se movimente.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Gêmeos: O início pode parecer mais lento, mas tudo tende a ganhar força ao longo das próximas semanas. Novidades e mudanças positivas surgem, trazendo crescimento e novas possibilidades.

Dica cósmica: Tenha paciência no começo e se prepare para agir quando as oportunidades aparecerem.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Câncer: Depois de um período mais pesado, você começa a perceber uma melhora real em diferentes áreas da vida. Oportunidades surgem, sua confiança aumenta e até questões emocionais entram em equilíbrio. O crescimento acontece de forma gradual, mas consistente, trazendo mais segurança.

Dica cósmica: Aproveite o momento para avançar sem medo e não duvide do seu potencial.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Sagitário: A sensação de sorte retorna com mais força, trazendo oportunidades ligadas a crescimento, parcerias e até questões financeiras. Além disso, há um avanço interno importante, que te ajuda a evoluir emocionalmente.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades, mas escolha com consciência.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Peixes: As coisas começam a fluir melhor, principalmente em situações que estavam travadas. Sua criatividade, comunicação e vida amorosa tendem a ganhar força, abrindo espaço para novas experiências. É um bom momento para mudar o que não estava funcionando.

Dica cósmica: Não espere mais, use essa fase para colocar seus planos em prática.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Touro Gêmeos Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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