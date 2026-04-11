ASTROLOGIA

Sorte entra em jogo agora: 5 signos recebem um aviso claro para aproveitar oportunidades até o fim de abril

Uma fase de crescimento e virada começa, mas só colhe bons resultados quem agir e não deixar as chances passarem

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 20:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de agora, o clima muda para alguns signos que começam a sentir uma abertura maior de caminhos, oportunidades e até alívio depois de um período mais difícil. Até o fim de abril, a tendência é de crescimento em diferentes áreas da vida, com destaque para trabalho, relações e bem-estar. Mas existe um ponto importante: essa sorte não vem de forma automática. O momento traz um recado claro de que é preciso agir, se posicionar e aproveitar as chances que aparecem. Para quem souber usar essa fase com inteligência, os resultados podem ser muito positivos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Depois de um período instável, você começa a sentir mais segurança e reconhecimento. Sua presença ganha destaque, o que pode abrir portas importantes, principalmente no trabalho e na vida pessoal.

Dica cósmica: Use seu poder de atração a seu favor e se movimente.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos: O início pode parecer mais lento, mas tudo tende a ganhar força ao longo das próximas semanas. Novidades e mudanças positivas surgem, trazendo crescimento e novas possibilidades.

Dica cósmica: Tenha paciência no começo e se prepare para agir quando as oportunidades aparecerem.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer: Depois de um período mais pesado, você começa a perceber uma melhora real em diferentes áreas da vida. Oportunidades surgem, sua confiança aumenta e até questões emocionais entram em equilíbrio. O crescimento acontece de forma gradual, mas consistente, trazendo mais segurança.

Dica cósmica: Aproveite o momento para avançar sem medo e não duvide do seu potencial.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Sagitário: A sensação de sorte retorna com mais força, trazendo oportunidades ligadas a crescimento, parcerias e até questões financeiras. Além disso, há um avanço interno importante, que te ajuda a evoluir emocionalmente.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades, mas escolha com consciência.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: As coisas começam a fluir melhor, principalmente em situações que estavam travadas. Sua criatividade, comunicação e vida amorosa tendem a ganhar força, abrindo espaço para novas experiências. É um bom momento para mudar o que não estava funcionando.

Dica cósmica: Não espere mais, use essa fase para colocar seus planos em prática.