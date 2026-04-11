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Janela poderosa traz acerto de contas e muda o destino de 4 signos até o dia 20 de abril

Um período intenso coloca passado e presente frente a frente, revelando consequências e abrindo espaço para decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:00

Signos e alerta vermelho
Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

A partir deste sábado, 11 de abril, e até o dia 20 de abril, uma virada importante mexe com a energia dos signos e coloca em evidência algo que não dá mais para ignorar: as consequências das próprias escolhas. Esse período funciona como um verdadeiro acerto de contas, em que decisões antigas começam a mostrar resultados de forma mais clara e rápida. Situações que estavam confusas ganham sentido, relações passam por ajustes e questões práticas exigem posicionamento. É um momento de despertar, em que enxergar a verdade se torna inevitável e agir com consciência faz toda a diferença. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Esse período marca um recomeço importante para você, com foco total nas suas atitudes e nas consequências delas. O que foi construído até aqui começa a dar retorno, seja de forma positiva ou como um alerta para ajustar o caminho. O momento pede mais maturidade nas escolhas, principalmente diante de oportunidades que podem surgir de forma rápida. Agir por impulso pode complicar, enquanto decisões conscientes tendem a abrir portas.

Dica cósmica: Foque no que realmente importa e evite agir no calor do momento.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
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Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer: Questões emocionais e de relacionamento ganham força e podem trazer à tona situações que ficaram mal resolvidas. Conversas importantes, reencontros ou até desconfortos podem surgir, mas tudo com um propósito claro: te fazer encarar o que precisa ser resolvido. Apesar de intenso, esse processo pode trazer cura e mais clareza sobre o que você realmente quer manter na sua vida.

Dica cósmica: Encare seus sentimentos com honestidade e não fuja de conversas necessárias.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Libra: Relações e parcerias entram em um momento decisivo, pedindo equilíbrio e posicionamento. O que não estiver bem ajustado tende a ficar evidente, exigindo escolhas mais firmes sobre limites, entrega e reciprocidade. Também pode haver reflexões importantes envolvendo acordos e decisões práticas. O conforto deixa de ser prioridade quando a estabilidade está em jogo.

Dica cósmica: Escolha o que traz segurança a longo prazo, mesmo que seja mais difícil agora.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
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La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Capricórnio: Resultados ligados à sua trajetória começam a aparecer, trazendo reconhecimento ou a necessidade de ajustes. O período pode exigir mais responsabilidade e até colocar você à prova em algumas situações, especialmente no trabalho. Tudo o que foi construído com consistência tende a ganhar força, mas o que foi negligenciado também pode cobrar atenção.

Dica cósmica: Mantenha o foco e confie no caminho que você vem construindo.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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