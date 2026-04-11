ASTROLOGIA

Janela poderosa traz acerto de contas e muda o destino de 4 signos até o dia 20 de abril

Um período intenso coloca passado e presente frente a frente, revelando consequências e abrindo espaço para decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:00

Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

A partir deste sábado, 11 de abril, e até o dia 20 de abril, uma virada importante mexe com a energia dos signos e coloca em evidência algo que não dá mais para ignorar: as consequências das próprias escolhas. Esse período funciona como um verdadeiro acerto de contas, em que decisões antigas começam a mostrar resultados de forma mais clara e rápida. Situações que estavam confusas ganham sentido, relações passam por ajustes e questões práticas exigem posicionamento. É um momento de despertar, em que enxergar a verdade se torna inevitável e agir com consciência faz toda a diferença. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Esse período marca um recomeço importante para você, com foco total nas suas atitudes e nas consequências delas. O que foi construído até aqui começa a dar retorno, seja de forma positiva ou como um alerta para ajustar o caminho. O momento pede mais maturidade nas escolhas, principalmente diante de oportunidades que podem surgir de forma rápida. Agir por impulso pode complicar, enquanto decisões conscientes tendem a abrir portas.

Dica cósmica: Foque no que realmente importa e evite agir no calor do momento.

Filmes para o signo de Áries 1 de 10

Câncer: Questões emocionais e de relacionamento ganham força e podem trazer à tona situações que ficaram mal resolvidas. Conversas importantes, reencontros ou até desconfortos podem surgir, mas tudo com um propósito claro: te fazer encarar o que precisa ser resolvido. Apesar de intenso, esse processo pode trazer cura e mais clareza sobre o que você realmente quer manter na sua vida.

Dica cósmica: Encare seus sentimentos com honestidade e não fuja de conversas necessárias.

Filmes para o signo de Câncer 1 de 10

Libra: Relações e parcerias entram em um momento decisivo, pedindo equilíbrio e posicionamento. O que não estiver bem ajustado tende a ficar evidente, exigindo escolhas mais firmes sobre limites, entrega e reciprocidade. Também pode haver reflexões importantes envolvendo acordos e decisões práticas. O conforto deixa de ser prioridade quando a estabilidade está em jogo.

Dica cósmica: Escolha o que traz segurança a longo prazo, mesmo que seja mais difícil agora.

Filmes para o signo de Libra 1 de 10

Capricórnio: Resultados ligados à sua trajetória começam a aparecer, trazendo reconhecimento ou a necessidade de ajustes. O período pode exigir mais responsabilidade e até colocar você à prova em algumas situações, especialmente no trabalho. Tudo o que foi construído com consistência tende a ganhar força, mas o que foi negligenciado também pode cobrar atenção.

Dica cósmica: Mantenha o foco e confie no caminho que você vem construindo.