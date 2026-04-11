ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

Um período intenso de ação e confiança impulsiona ganhos, crescimento profissional e decisões que podem aumentar a estabilidade financeira nas próximas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 13:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias trazem uma energia forte de movimento, especialmente quando o assunto é dinheiro, trabalho e crescimento pessoal. De acordo com a astróloga Georgina Easterbrook, até o dia 19 de abril, o cenário favorece atitudes mais ousadas, decisões estratégicas e a busca ativa por oportunidades. Não é um momento de esperar, mas de agir com mais confiança e iniciativa. Para três signos, essa fase pode marcar o início de um ciclo de abundância, com ganhos que vão além do financeiro e impactam diretamente a qualidade de vida.

Áries: Com uma energia forte ao seu redor, você se sente mais confiante para arriscar e tomar decisões importantes. Essa coragem pode te levar a caminhos que aumentam seus ganhos e expandem suas possibilidades. Mesmo que exista certa dúvida no início, agir com estratégia pode trazer resultados muito positivos.

Dica cósmica: Coragem abre portas, mas planejamento mantém elas abertas.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Touro: Mesmo preferindo um ritmo mais estável, você começa a perceber que novas oportunidades estão surgindo e exigindo mais iniciativa da sua parte. Há um potencial forte de crescimento financeiro, seja por meio de um aumento, uma proposta interessante ou novas formas de ganhar dinheiro. Ainda assim, nada vem sem esforço. Quanto mais você se posicionar, maiores serão os resultados.

Dica cósmica: Prosperidade também exige movimento, não apenas paciência.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Escorpião: Depois de um período mais intenso na vida pessoal, você entra em uma fase de reconstrução focada no trabalho e na estabilidade. Tudo o que você fizer agora tende a refletir diretamente nos seus resultados futuros, especialmente na área financeira. É um momento ideal para se organizar, investir em novas ideias ou até buscar outras oportunidades.

Dica cósmica: O que você constrói agora pode sustentar seu futuro.