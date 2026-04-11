Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

Um período intenso de ação e confiança impulsiona ganhos, crescimento profissional e decisões que podem aumentar a estabilidade financeira nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 13:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias trazem uma energia forte de movimento, especialmente quando o assunto é dinheiro, trabalho e crescimento pessoal. De acordo com a astróloga Georgina Easterbrook, até o dia 19 de abril, o cenário favorece atitudes mais ousadas, decisões estratégicas e a busca ativa por oportunidades. Não é um momento de esperar, mas de agir com mais confiança e iniciativa. Para três signos, essa fase pode marcar o início de um ciclo de abundância, com ganhos que vão além do financeiro e impactam diretamente a qualidade de vida.

Leia mais

Imagem - 5 signos entram em um mês decisivo e podem viver viradas marcantes em abril

5 signos entram em um mês decisivo e podem viver viradas marcantes em abril

Imagem - Abril vira o jogo para 4 signos, que entram no mês mais intenso e decisivo do ano

Abril vira o jogo para 4 signos, que entram no mês mais intenso e decisivo do ano

Imagem - Esses 3 signos vão viver uma virada radical antes do fim de abril, e nada será como antes

Esses 3 signos vão viver uma virada radical antes do fim de abril, e nada será como antes

Áries: Com uma energia forte ao seu redor, você se sente mais confiante para arriscar e tomar decisões importantes. Essa coragem pode te levar a caminhos que aumentam seus ganhos e expandem suas possibilidades. Mesmo que exista certa dúvida no início, agir com estratégia pode trazer resultados muito positivos.

Dica cósmica: Coragem abre portas, mas planejamento mantém elas abertas.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Touro: Mesmo preferindo um ritmo mais estável, você começa a perceber que novas oportunidades estão surgindo e exigindo mais iniciativa da sua parte. Há um potencial forte de crescimento financeiro, seja por meio de um aumento, uma proposta interessante ou novas formas de ganhar dinheiro. Ainda assim, nada vem sem esforço. Quanto mais você se posicionar, maiores serão os resultados.

Dica cósmica: Prosperidade também exige movimento, não apenas paciência.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Escorpião: Depois de um período mais intenso na vida pessoal, você entra em uma fase de reconstrução focada no trabalho e na estabilidade. Tudo o que você fizer agora tende a refletir diretamente nos seus resultados futuros, especialmente na área financeira. É um momento ideal para se organizar, investir em novas ideias ou até buscar outras oportunidades.

Dica cósmica: O que você constrói agora pode sustentar seu futuro.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Tags:

Signo Áries Touro Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - Abril sem Mercúrio retrógrado abre janela rara de ação e favorece ganhos no trabalho e dinheiro até maio

Abril sem Mercúrio retrógrado abre janela rara de ação e favorece ganhos no trabalho e dinheiro até maio