Abril sem Mercúrio retrógrado abre janela rara de ação e favorece ganhos no trabalho e dinheiro até maio

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Giuliana Mancini
Publicado em 11 de abril de 2026 às 11:00
Abril traz um dos períodos mais estratégicos do ano para colocar planos em prática. Depois do fim do Mercúrio retrógrado em Peixes, encerrado no dia 20 de março, e com o próximo ciclo retrógrado acontecendo apenas a partir de 29 de junho, em Câncer, o céu entra em uma fase mais fluida, com menos bloqueios e mais clareza. A partir do dia 9, quando os efeitos finais desse movimento se dissipam, tudo começa a andar com mais rapidez, favorecendo decisões, comunicação e resultados concretos.
Esse intervalo até o início de maio funciona como uma janela rara de execução, especialmente para assuntos ligados a trabalho, dinheiro e novos começos. Projetos destravam, respostas chegam e o que antes parecia confuso passa a fazer sentido. É o tipo de momento em que agir faz toda a diferença. A previsão é do site "Economic Times".
Áries: Esse é um dos períodos mais fortes para você agir e ver resultados rápidos. O trabalho ganha ritmo, oportunidades aparecem e decisões tomadas agora tendem a trazer retorno em pouco tempo. Existe espaço para crescimento, liderança e novos caminhos profissionais. Dica cósmica: Não espere o momento perfeito, ele já chegou.
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Touro: A partir da segunda metade do mês, sua atenção se volta ainda mais para dinheiro e estabilidade. O cenário favorece organização financeira, novos ganhos e decisões mais seguras a longo prazo. O que você construir agora tende a ter base sólida. Dica cósmica: Pense no futuro, mas comece a agir no presente.
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Leão: O reconhecimento profissional ganha força nesse período, com mais visibilidade e chances de crescimento. Você pode receber oportunidades importantes ou se destacar em algo que vinha construindo há tempo. A confiança será um diferencial. Dica cósmica: Mostre seu valor sem medo, ele será percebido.
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Mesmo para quem não está entre os três signos mais favorecidos, o período ainda traz benefícios importantes, como mais clareza nas decisões, menos ruídos na comunicação e avanço em situações que estavam paradas. A principal mensagem desse momento é simples: agir agora pode acelerar resultados que demorariam muito mais em outras fases do ano.