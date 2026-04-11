ASTROLOGIA

Abril sem Mercúrio retrógrado abre janela rara de ação e favorece ganhos no trabalho e dinheiro até maio

O momento é ideal para agir, tomar decisões e destravar projetos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 11:00

Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Abril traz um dos períodos mais estratégicos do ano para colocar planos em prática. Depois do fim do Mercúrio retrógrado em Peixes, encerrado no dia 20 de março, e com o próximo ciclo retrógrado acontecendo apenas a partir de 29 de junho, em Câncer, o céu entra em uma fase mais fluida, com menos bloqueios e mais clareza. A partir do dia 9, quando os efeitos finais desse movimento se dissipam, tudo começa a andar com mais rapidez, favorecendo decisões, comunicação e resultados concretos.

Esse intervalo até o início de maio funciona como uma janela rara de execução, especialmente para assuntos ligados a trabalho, dinheiro e novos começos. Projetos destravam, respostas chegam e o que antes parecia confuso passa a fazer sentido. É o tipo de momento em que agir faz toda a diferença. A previsão é do site "Economic Times".

Áries: Esse é um dos períodos mais fortes para você agir e ver resultados rápidos. O trabalho ganha ritmo, oportunidades aparecem e decisões tomadas agora tendem a trazer retorno em pouco tempo. Existe espaço para crescimento, liderança e novos caminhos profissionais. Dica cósmica: Não espere o momento perfeito, ele já chegou.

10 livros para quem é do signo de Áries 1 de 10

Touro: A partir da segunda metade do mês, sua atenção se volta ainda mais para dinheiro e estabilidade. O cenário favorece organização financeira, novos ganhos e decisões mais seguras a longo prazo. O que você construir agora tende a ter base sólida. Dica cósmica: Pense no futuro, mas comece a agir no presente.

10 livros para quem é do signo de Touro 1 de 10

Leão: O reconhecimento profissional ganha força nesse período, com mais visibilidade e chances de crescimento. Você pode receber oportunidades importantes ou se destacar em algo que vinha construindo há tempo. A confiança será um diferencial. Dica cósmica: Mostre seu valor sem medo, ele será percebido.

10 livros para quem é do signo de Leão 1 de 10