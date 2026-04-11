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Abril sem Mercúrio retrógrado abre janela rara de ação e favorece ganhos no trabalho e dinheiro até maio

O momento é ideal para agir, tomar decisões e destravar projetos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 11:00

Signos e mercúrio
Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Abril traz um dos períodos mais estratégicos do ano para colocar planos em prática. Depois do fim do Mercúrio retrógrado em Peixes, encerrado no dia 20 de março, e com o próximo ciclo retrógrado acontecendo apenas a partir de 29 de junho, em Câncer, o céu entra em uma fase mais fluida, com menos bloqueios e mais clareza. A partir do dia 9, quando os efeitos finais desse movimento se dissipam, tudo começa a andar com mais rapidez, favorecendo decisões, comunicação e resultados concretos.

Esse intervalo até o início de maio funciona como uma janela rara de execução, especialmente para assuntos ligados a trabalho, dinheiro e novos começos. Projetos destravam, respostas chegam e o que antes parecia confuso passa a fazer sentido. É o tipo de momento em que agir faz toda a diferença. A previsão é do site "Economic Times".

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Áries: Esse é um dos períodos mais fortes para você agir e ver resultados rápidos. O trabalho ganha ritmo, oportunidades aparecem e decisões tomadas agora tendem a trazer retorno em pouco tempo. Existe espaço para crescimento, liderança e novos caminhos profissionais. Dica cósmica: Não espere o momento perfeito, ele já chegou.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
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De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Touro: A partir da segunda metade do mês, sua atenção se volta ainda mais para dinheiro e estabilidade. O cenário favorece organização financeira, novos ganhos e decisões mais seguras a longo prazo. O que você construir agora tende a ter base sólida. Dica cósmica: Pense no futuro, mas comece a agir no presente.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
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Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Leão: O reconhecimento profissional ganha força nesse período, com mais visibilidade e chances de crescimento. Você pode receber oportunidades importantes ou se destacar em algo que vinha construindo há tempo. A confiança será um diferencial. Dica cósmica: Mostre seu valor sem medo, ele será percebido.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
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A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Mesmo para quem não está entre os três signos mais favorecidos, o período ainda traz benefícios importantes, como mais clareza nas decisões, menos ruídos na comunicação e avanço em situações que estavam paradas. A principal mensagem desse momento é simples: agir agora pode acelerar resultados que demorariam muito mais em outras fases do ano.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Mercúrio Retrógrado

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