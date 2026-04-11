ASTROLOGIA

A 'teoria de abril' ganha força e cinco signos vivem um mês de viradas e decisões importantes

Segundo astrólogos, o mês favorece recomeços, clareza emocional e mudanças que ajudam a reorganizar a vida de forma mais consistente

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 15:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Abril vem sendo apontado como um dos melhores períodos do ano para recomeçar, ajustar metas e tomar decisões importantes. Conhecida como “teoria de abril”, essa ideia defende que o mês traz mais disposição mental e emocional do que o início do ano, favorecendo mudanças reais. De acordo com a psicóloga La Keita Carter, o aumento da luz natural influencia diretamente o humor e a motivação. Já para a astróloga Camila Regina, abril de 2026 intensifica ainda mais esse movimento, trazendo situações que não podem mais ser ignoradas. Para cinco signos, esse período tende a ser especialmente transformador.

Áries: Depois de um período mais desafiador, abril marca um ponto de virada. Com tantas situações vindo à tona, você não consegue mais evitar certos assuntos, e isso, apesar de desconfortável, traz alívio. Segundo Regina, encarar essas questões torna sua vida muito mais leve daqui pra frente.

Dica cósmica: Resolver de vez é sempre melhor do que adiar.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos: Mudanças inesperadas podem surgir ao longo do mês, afetando relações, planos ou até questões financeiras. Segundo Regina, esse movimento, apesar de repentino, tem um propósito claro: te libertar do que não estava te fazendo bem.

Dica cósmica: Nem toda mudança vem com aviso, mas pode trazer exatamente o que você precisa.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem: O mês traz à tona situações, emoções ou até pessoas do passado que você acreditava já ter resolvido. De acordo com Regina, isso acontece para te dar o fechamento necessário e permitir que você siga em frente de verdade. Pode ser intenso, mas também libertador.

Dica cósmica: Revisitar não é retroceder, é finalizar ciclos.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra: Abril funciona como um verdadeiro choque de realidade. Tudo o que não está funcionando começa a ficar evidente, especialmente nas relações. Apesar do desconforto inicial, esse processo te ajuda a tomar decisões importantes e eliminar o que vinha te desgastando.

Dica cósmica: Encarar o que não está bom é o primeiro passo para melhorar.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio: Abril testa suas crenças e os planos que você vem construindo. Segundo Camila Regina, esse é um momento de encarar verdades importantes, principalmente sobre promessas feitas a si mesma e aos outros. Pode não ser confortável no início, mas esse processo te ajuda a reconstruir sua vida com mais solidez.

Dica cósmica: O que te desafia agora pode ser exatamente o que te fortalece depois.