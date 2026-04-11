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A 'teoria de abril' ganha força e cinco signos vivem um mês de viradas e decisões importantes

Segundo astrólogos, o mês favorece recomeços, clareza emocional e mudanças que ajudam a reorganizar a vida de forma mais consistente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2026 às 15:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Abril vem sendo apontado como um dos melhores períodos do ano para recomeçar, ajustar metas e tomar decisões importantes. Conhecida como “teoria de abril”, essa ideia defende que o mês traz mais disposição mental e emocional do que o início do ano, favorecendo mudanças reais. De acordo com a psicóloga La Keita Carter, o aumento da luz natural influencia diretamente o humor e a motivação. Já para a astróloga Camila Regina, abril de 2026 intensifica ainda mais esse movimento, trazendo situações que não podem mais ser ignoradas. Para cinco signos, esse período tende a ser especialmente transformador.

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Áries: Depois de um período mais desafiador, abril marca um ponto de virada. Com tantas situações vindo à tona, você não consegue mais evitar certos assuntos, e isso, apesar de desconfortável, traz alívio. Segundo Regina, encarar essas questões torna sua vida muito mais leve daqui pra frente.

Dica cósmica: Resolver de vez é sempre melhor do que adiar.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Gêmeos: Mudanças inesperadas podem surgir ao longo do mês, afetando relações, planos ou até questões financeiras. Segundo Regina, esse movimento, apesar de repentino, tem um propósito claro: te libertar do que não estava te fazendo bem.

Dica cósmica: Nem toda mudança vem com aviso, mas pode trazer exatamente o que você precisa.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Virgem: O mês traz à tona situações, emoções ou até pessoas do passado que você acreditava já ter resolvido. De acordo com Regina, isso acontece para te dar o fechamento necessário e permitir que você siga em frente de verdade. Pode ser intenso, mas também libertador.

Dica cósmica: Revisitar não é retroceder, é finalizar ciclos.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Libra: Abril funciona como um verdadeiro choque de realidade. Tudo o que não está funcionando começa a ficar evidente, especialmente nas relações. Apesar do desconforto inicial, esse processo te ajuda a tomar decisões importantes e eliminar o que vinha te desgastando.

Dica cósmica: Encarar o que não está bom é o primeiro passo para melhorar.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Capricórnio: Abril testa suas crenças e os planos que você vem construindo. Segundo Camila Regina, esse é um momento de encarar verdades importantes, principalmente sobre promessas feitas a si mesma e aos outros. Pode não ser confortável no início, mas esse processo te ajuda a reconstruir sua vida com mais solidez.

Dica cósmica: O que te desafia agora pode ser exatamente o que te fortalece depois.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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Signo Áries Gêmeos Virgem Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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