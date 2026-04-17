BASTIDORES

Léo Santana e Lore Improta mudam nome de 2º filho após 'proibição' de Liz: 'Não tem jeito'

O cantor divertiu os seguidores ao contar que a primogênita deu a palavra final

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12:54

Leo Santana, Lore Improta e Liz Crédito: Reprodução/Redes sociais

A pequena Liz de 4 anos, filha de Léo Santana e Lore Improta, provou que é ela quem dita as regras na família. Na última quinta-feira (16), o cantor de 37 anos agitou as redes sociais ao revelar o que está por trás da escolha do nome do seu segundo filho.

Tudo começou quando Léo resolveu "desenterrar" um post de novembro de 2025, logo após o chá revelação. Na época, ele celebrou com empolgação: "Nosso Lorenzo vem aí". O problema é que o nome Lorenzo ficou pelo caminho e, em março deste ano, o casal anunciou oficialmente que o bebê se chamaria Levi.

Léo Santana explica por que desistiu de nome do filho 1 de 4

Muita gente ficou sem entender a mudança, mas o cantor abriu o jogo no X (antigo Twitter). Segundo o artista, Liz não gostou nem um pouco da primeira opção. "Tô rindo aqui lembrando disso. O nome não foi aprovado por Liz, mas nosso Levi logo logo está aí! Essa Liz me faz passar por cada coisa", brincou.