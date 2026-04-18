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O Universo envia um recado poderoso para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (18 de abril) e fortalece decisões importantes

Um dia de clareza, confiança e atitudes que podem mudar a forma como você se posiciona na vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:24

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 18 de abril, chega com uma energia mais estável, mas não menos significativa. Existe uma sensação de segurança interna que permite enxergar as situações com mais calma e agir com mais consciência. O universo envia sinais claros sobre autoconfiança, posicionamento e força pessoal, incentivando decisões baseadas no que você realmente acredita. Para alguns signos, esse é um momento de se reconectar com o próprio valor e assumir um papel mais firme diante da vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: O recado é direto: você precisa parar de duvidar de si mesmo. Existe um chamado forte para reconhecer o próprio valor e entender que você é mais capaz do que imagina. Esse é um dia em que sua força interna se evidencia, mesmo que em situações simples. Você pode perceber que cuidar de si também é uma forma de protagonismo. Ao se colocar em primeiro lugar, você se fortalece e consegue ser ainda mais presente para quem está ao seu redor.

Dica cósmica: Trate a si mesmo com a mesma lealdade que você oferece aos outros.

10 livros para quem é de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
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Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Leão: O universo te lembra do seu papel de liderança, principalmente nos momentos em que tudo parece mais desafiador. Você tem uma capacidade natural de inspirar e guiar outras pessoas, e esse é o momento de assumir isso sem hesitar. Pequenas atitudes podem ter um impacto grande, tanto na sua vida quanto na de quem está ao seu redor. Quando você confia em si, abre espaço para que os outros também confiem.

Dica cósmica: Seja exemplo através das suas atitudes, não apenas das suas palavras.

10 livros para quem é de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
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A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Escorpião: Você se torna um ponto de apoio importante para outras pessoas, mesmo sem perceber. Sua forma de enxergar as situações traz clareza e segurança para quem está por perto. O universo te incentiva a confiar mais na sua intuição e na sua capacidade de ajudar. Mesmo que você não busque protagonismo, sua presença faz diferença. Esse é um dia em que suas atitudes podem impactar mais do que você imagina.

Dica cósmica: Confie na sua percepção, ela guia mais do que você pensa.

10 livros para quem é de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
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Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Aquário: Uma sensação de propósito começa a ganhar força dentro de você. É como se algo se encaixasse, trazendo mais clareza sobre o que você quer fazer e o impacto que deseja causar. O universo reforça que você tem algo único a oferecer, e que chegou o momento de colocar isso em prática. Seguir sua intuição será essencial para tomar as decisões certas e avançar com mais segurança.

Dica cósmica: Siga o que faz sentido para você, mesmo que pareça diferente do comum.

10 livros para quem é de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
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O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

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Signo Touro Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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