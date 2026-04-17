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Lua Nova em Áries marca um recomeço radical e muda a vida de 4 signos a partir de hoje (17 de abril)

Um novo ciclo começa com força total e exige decisões que podem transformar completamente o rumo da vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:48

Lua Nova e signos
Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Nova em Áries desta sexta, 17 de abril, chega com uma intensidade rara e inaugura um ciclo de recomeços profundos. Com uma concentração forte de energia nesse signo, o momento traz impulso, coragem e uma sensação de urgência para agir, mesmo sem ter todas as respostas. Esse é um período em que nem sempre existe clareza total, mas ainda assim as decisões tomadas agora tendem a se revelar extremamente importantes no longo prazo. É como começar uma nova vida, mesmo sem perceber todos os detalhes ainda. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Esse é, literalmente, um novo começo para você. Não se trata apenas de mudanças externas, mas de uma transformação profunda na forma como você se enxerga e entende seu propósito. Sua identidade passa por uma reformulação intensa, e você começa a agir com muito mais convicção. Existe uma sensação de força e impulso que te leva a tomar decisões importantes, mesmo sem garantias. O resultado disso é uma virada tão grande que pode fazer até as pessoas ao seu redor perceberem o quanto você mudou.

Dica cósmica: Confie no recomeço, mesmo que ele pareça intenso demais.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Câncer: Sua vida profissional entra em um novo nível, com mais visibilidade, responsabilidade e oportunidades de crescimento. Pode haver pressão no início, mas ela vem justamente para te empurrar para um lugar mais alto. Você começa a ser visto de outra forma, com mais autoridade e reconhecimento. Esse é um momento de assumir liderança, confiar na sua intuição e não recuar diante de desafios que, na verdade, estão abrindo portas.

Dica cósmica: Aceite o protagonismo, você está pronto para isso.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Libra: Depois de um período de instabilidade, você começa um novo ciclo que mexe principalmente com seus relacionamentos e também com decisões importantes na vida profissional. Para quem está solteiro, há uma movimentação maior na vida amorosa, com novas conexões ou evolução de algo que já existe. Já no trabalho, oportunidades de crescimento podem surgir através de conversas, acordos ou mudanças estratégicas. É um momento de avanço, desde que você se posicione.

Dica cósmica: Não tenha medo de escolher o que realmente faz sentido para você.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma mudança significativa acontece na sua vida pessoal, especialmente no que envolve casa, família ou estrutura emocional. Você pode sentir uma necessidade maior de reorganizar sua base, seja através de mudanças físicas, como uma nova casa, ou ajustes internos importantes. Ao mesmo tempo, a vida profissional continua exigindo bastante de você, criando um período intenso, mas cheio de potencial de crescimento. Tudo está se transformando ao mesmo tempo.

Dica cósmica: Fortaleça sua base, é ela que sustenta tudo o resto.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

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