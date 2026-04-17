Cor e número da sorte de hoje (17 de abril): energia de recomeço e decisões importantes marcam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:00
Hoje, 17 de abril, traz uma energia forte de renovação, ideal para encerrar ciclos, organizar ideias e iniciar novos planos com mais clareza. O dia favorece decisões importantes, conexões que agregam e atitudes mais conscientes em relação ao futuro. Também é um bom momento para confiar mais no próprio caminho e agir com intenção. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia favorece novas oportunidades e decisões que impactam o futuro. Confie no seu potencial. No amor, apoio e parceria em destaque.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 4.
Touro: Momento positivo para fortalecer laços e avançar com segurança. Finanças tendem a melhorar. No amor, harmonia e estabilidade.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 7.
Gêmeos: A rotina pode ficar mais intensa, mas boas ideias surgem no caminho. Organize melhor seu tempo. No amor, leveza ajuda a manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Prata.
Número da sorte: 9.
Perfume ideal para cada signo
Câncer: O dia promete boas surpresas e avanços financeiros. Aproveite oportunidades inesperadas. No amor, clima leve e positivo.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 5.
Leão: Evite decisões impulsivas, principalmente no financeiro. O dia pede mais cautela. No amor, gestos simples fazem diferença.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 4.
Virgem: A rotina pode exigir mais responsabilidade, principalmente com a família. Organização será essencial. No amor, compreensão fortalece o vínculo.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 8.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Libra: O dia favorece conquistas e boas notícias. Aproveite para se destacar. No amor, conexão e leveza.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 1.
Escorpião: Energia positiva para crescimento financeiro e realizações pessoais. Confie no processo. No amor, momentos felizes em destaque.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 6.
Sagitário: O dia pede mais cautela e reflexão antes de agir. Evite se expor demais. No amor, tranquilidade e equilíbrio.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 8.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Capricórnio: Boas oportunidades podem surgir ao longo do dia. Aproveite contatos importantes. No amor, apoio e estabilidade.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 6.
Aquário: Energia de renovação e novos planos. Aproveite para reorganizar sua vida. No amor, leveza e parceria.
Cor da sorte: Magenta.
Número da sorte: 9.
Peixes: O dia favorece conquistas e reconhecimento. Confie na sua capacidade de resolver desafios. No amor, clima harmonioso.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 2.