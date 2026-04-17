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Cor e número da sorte de hoje (17 de abril): energia de recomeço e decisões importantes marcam o dia

O momento favorece novos caminhos, resoluções e atitudes que podem abrir portas para oportunidades mais sólidas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 17 de abril, traz uma energia forte de renovação, ideal para encerrar ciclos, organizar ideias e iniciar novos planos com mais clareza. O dia favorece decisões importantes, conexões que agregam e atitudes mais conscientes em relação ao futuro. Também é um bom momento para confiar mais no próprio caminho e agir com intenção. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia favorece novas oportunidades e decisões que impactam o futuro. Confie no seu potencial. No amor, apoio e parceria em destaque.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 4.

Touro: Momento positivo para fortalecer laços e avançar com segurança. Finanças tendem a melhorar. No amor, harmonia e estabilidade.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 7.

Gêmeos: A rotina pode ficar mais intensa, mas boas ideias surgem no caminho. Organize melhor seu tempo. No amor, leveza ajuda a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 9.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: O dia promete boas surpresas e avanços financeiros. Aproveite oportunidades inesperadas. No amor, clima leve e positivo.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 5.

Leão: Evite decisões impulsivas, principalmente no financeiro. O dia pede mais cautela. No amor, gestos simples fazem diferença.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 4.

Virgem: A rotina pode exigir mais responsabilidade, principalmente com a família. Organização será essencial. No amor, compreensão fortalece o vínculo.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 8.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia favorece conquistas e boas notícias. Aproveite para se destacar. No amor, conexão e leveza.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

Escorpião: Energia positiva para crescimento financeiro e realizações pessoais. Confie no processo. No amor, momentos felizes em destaque.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Sagitário: O dia pede mais cautela e reflexão antes de agir. Evite se expor demais. No amor, tranquilidade e equilíbrio.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 8.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Boas oportunidades podem surgir ao longo do dia. Aproveite contatos importantes. No amor, apoio e estabilidade.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 6.

Aquário: Energia de renovação e novos planos. Aproveite para reorganizar sua vida. No amor, leveza e parceria.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 9.

Peixes: O dia favorece conquistas e reconhecimento. Confie na sua capacidade de resolver desafios. No amor, clima harmonioso.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 2.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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