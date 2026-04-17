BBB 26

Jonas Sulzbach surpreende ao revelar se quer amizade com Ana Paula Renault após o BBB 26

Ex-participante falou sobre a relação com a rival fora do reality e indicou possível reaproximação

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:47

Ana Paula e Jonas no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Jonas Sulzbach abriu o jogo sobre seus planos pós-BBB 26 envolvendo Ana Paula Renault. Em uma live no TikTok, o influenciador respondeu perguntas de fãs envolvendo o reality show da Globo e surpreendeu ao indicar que não descarta uma aproximação com a ex-rival fora do reality.

Questionado se teria interesse em manter amizade com Ana Paula, que foi sua principal adversária no jogo, Jonas foi direto: "Gente, a Ana Paula é gente boa demais. Ela falou que vai treinar aqui comigo [ao ar livre]. Lembra que ela falou que ia aparecer aqui? Será que ela vem mesmo?".

Jonas faz ensaio com tema 5ª série 1 de 18

Durante o programa, os dois protagonizaram diversos embates e viveram uma relação marcada por provocações. A rivalidade rendeu até apelidos, como “Quinta Série”, usado por Ana Paula para se referir ao influenciador. Apesar disso, a convivência também teve momentos mais leves, com trocas de provocações e brincadeiras que marcaram a dinâmica entre os dois dentro da casa. Fora do confinamento, ele tem levado a situação com bom humor.

Na mesma transmissão, Jonas também opinou sobre quem deve vencer o reality. Segundo ele, Ana Paula aparece como uma das favoritas ao prêmio, embora sua torcida fosse para Jordana, última sobrevivente de seu grupo no jogo. A sister, com quem ele trocou beijos durante o programa, acabou eliminada no paredão de quinta-feira (16).