Jonas Sulzbach surpreende ao revelar se quer amizade com Ana Paula Renault após o BBB 26

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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:47
Jonas Sulzbach abriu o jogo sobre seus planos pós-BBB 26 envolvendo Ana Paula Renault. Em uma live no TikTok, o influenciador respondeu perguntas de fãs envolvendo o reality show da Globo e surpreendeu ao indicar que não descarta uma aproximação com a ex-rival fora do reality.
Questionado se teria interesse em manter amizade com Ana Paula, que foi sua principal adversária no jogo, Jonas foi direto: "Gente, a Ana Paula é gente boa demais. Ela falou que vai treinar aqui comigo [ao ar livre]. Lembra que ela falou que ia aparecer aqui? Será que ela vem mesmo?".
Jonas faz ensaio com tema 5ª série
Durante o programa, os dois protagonizaram diversos embates e viveram uma relação marcada por provocações. A rivalidade rendeu até apelidos, como “Quinta Série”, usado por Ana Paula para se referir ao influenciador. Apesar disso, a convivência também teve momentos mais leves, com trocas de provocações e brincadeiras que marcaram a dinâmica entre os dois dentro da casa. Fora do confinamento, ele tem levado a situação com bom humor.
Na mesma transmissão, Jonas também opinou sobre quem deve vencer o reality. Segundo ele, Ana Paula aparece como uma das favoritas ao prêmio, embora sua torcida fosse para Jordana, última sobrevivente de seu grupo no jogo. A sister, com quem ele trocou beijos durante o programa, acabou eliminada no paredão de quinta-feira (16).
Antes e depois de Ana Paula Renault