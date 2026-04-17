Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem ganhou a Prova do Finalista do BBB 26? Disputa garante vaga na final

Disputa definirá quem é o primeiro participante a chegar na decisão do reality show

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:38

Prova do Finalista do BBB 26
Prova do Finalista do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Paula Renault, Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena são os participantes que ainda estão na briga pelo prêmio do BBB 26 e se enfrentaram na última prova da atual edição do reality show. A disputa que irá definir o primeiro finalista da edição teve início na quinta-feira (16), mas o campeão só será revelado no programa ao vivo desta sexta-feira (17).

"Hoje começam os trabalhos pra poder definir o primeiro dos três finalistas dessa edição. Vai ser uma prova que vai exigir muita precisão e atenção dos jogadores", afirmou Tadeu Schmidt.

Até o momento, apenas Ana Paula Renault foi eliminada, ainda na primeira fase da Prova do Finalista, e Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena seguem no páreo.

Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários

Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução
Kerline Cardoso: Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão. por Reprodução
Gil do Vigor: Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo. por Reprodução
Camilla de Lucas: A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão. por Reprodução
Arthur Picoli: O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio. por Reprodução
Marcela Mc Gowan: Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação. por Reprodução
Rodrigão e Adriana Sant'Anna: O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais. por Reprodução
Maíra Cardi: Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão. por Reprodução
Bil Araújo: O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários. por Reprodução
1 de 9
Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução

Primeira etapa

A Prova do Finalista começou de forma negativa para Ana Paula Renault. A sister registrou o pior tempo na primeira etapa, perdeu a chance de conquistar vaga direta na decisão e foi automaticamente enviada ao último Paredão da temporada.

Na fase inicial, os brothers precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com apenas uma saída e concluir o circuito no menor tempo possível. Os três melhores resultados avançaram para a fase final. Já o último colocado acabou direto na berlinda.

Ana Paula não conseguiu um bom desempenho, terminou atrás dos rivais e agora depende da votação popular para seguir sonhando com o prêmio milionário.

Segunda etapa

O início da segunda e última etapa da prova começou logo em seguida. Cada um dos três jogadores restantes (Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena) é responsável por um carro. Quando um sinal sonoro toca, eles precisam correr, apertar um botão antes do cronômetro encerrar e entrar no veículo. No automóvel, devem assistir, com atenção, a um vídeo no telão. Isso se repete múltiplas vezes.

No ao vivo desta sexta-feira, Tadeu Schmidt fará um quiz sobre os vídeos que passaram. Cada acerto vale 1 ponto, e quem fizer 5 pontos primeiro vence a prova, garante uma vaga na grande final e ainda conquista um carro zero km.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Ana Paula Renault faz pior tempo na Prova do Finalista, perde vaga na final e vai ao último Paredão

BBB 26: Ana Paula Renault faz pior tempo na Prova do Finalista, perde vaga na final e vai ao último Paredão

Imagem - BBB 26 define primeiro finalista nesta sexta (17); veja como será a prova decisiva

BBB 26 define primeiro finalista nesta sexta (17); veja como será a prova decisiva

Imagem - BBB 26: Equipe de Jordana se manifesta após irmão detonar a Globo e causar polêmica

BBB 26: Equipe de Jordana se manifesta após irmão detonar a Globo e causar polêmica

Tags:

Bbb ana Paula Renault bbb 26 Prova big Brother Brasil Milena Juliano Floss Leandro Boneco

Mais recentes

Imagem - Família vai doar órgãos de Alice Ribeiro, repórter da Band que morreu após grave acidente

Família vai doar órgãos de Alice Ribeiro, repórter da Band que morreu após grave acidente
Imagem - 3 signos entram em uma nova era poderosa a partir de hoje (17 de abril) e não aceitam mais viver do mesmo jeito

3 signos entram em uma nova era poderosa a partir de hoje (17 de abril) e não aceitam mais viver do mesmo jeito
Imagem - O paraíso é aqui: praia brasileira eleita é a mais bonita do mundo

O paraíso é aqui: praia brasileira eleita é a mais bonita do mundo