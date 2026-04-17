BBB 26

Quem ganhou a Prova do Finalista do BBB 26? Disputa garante vaga na final

Disputa definirá quem é o primeiro participante a chegar na decisão do reality show

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:38

Prova do Finalista do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Paula Renault, Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena são os participantes que ainda estão na briga pelo prêmio do BBB 26 e se enfrentaram na última prova da atual edição do reality show. A disputa que irá definir o primeiro finalista da edição teve início na quinta-feira (16), mas o campeão só será revelado no programa ao vivo desta sexta-feira (17).

"Hoje começam os trabalhos pra poder definir o primeiro dos três finalistas dessa edição. Vai ser uma prova que vai exigir muita precisão e atenção dos jogadores", afirmou Tadeu Schmidt.

Até o momento, apenas Ana Paula Renault foi eliminada, ainda na primeira fase da Prova do Finalista, e Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena seguem no páreo.

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Primeira etapa

A Prova do Finalista começou de forma negativa para Ana Paula Renault. A sister registrou o pior tempo na primeira etapa, perdeu a chance de conquistar vaga direta na decisão e foi automaticamente enviada ao último Paredão da temporada.

Na fase inicial, os brothers precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com apenas uma saída e concluir o circuito no menor tempo possível. Os três melhores resultados avançaram para a fase final. Já o último colocado acabou direto na berlinda.

Ana Paula não conseguiu um bom desempenho, terminou atrás dos rivais e agora depende da votação popular para seguir sonhando com o prêmio milionário.

Segunda etapa

O início da segunda e última etapa da prova começou logo em seguida. Cada um dos três jogadores restantes (Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena) é responsável por um carro. Quando um sinal sonoro toca, eles precisam correr, apertar um botão antes do cronômetro encerrar e entrar no veículo. No automóvel, devem assistir, com atenção, a um vídeo no telão. Isso se repete múltiplas vezes.