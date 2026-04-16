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BBB 26: Ana Paula Renault faz pior tempo na Prova do Finalista, perde vaga na final e vai ao último Paredão

Participante teve pior desempenho na primeira etapa e agora depende do público para seguir no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:20

Ana fez o pior tempo na Prova do Finalista e caiu direto no último Paredão Crédito: Reprodução

A reta final do BBB 26 começou da forma mais cruel possível para Ana Paula Renault. Na noite desta quinta-feira (16), a sister registrou o pior tempo na primeira etapa da Prova do Finalista, perdeu a chance de conquistar vaga direta na decisão e foi automaticamente enviada ao último Paredão da temporada.

A dinâmica abriu a semana decisiva do reality e colocou os participantes em uma disputa de velocidade e precisão logo no início.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Na fase inicial, os brothers precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com apenas uma saída e concluir o circuito no menor tempo possível.

Os três melhores resultados avançaram para a fase final. Já o último colocado acabou direto na berlinda.

Ana Paula não conseguiu um bom desempenho, terminou atrás dos rivais e agora depende da votação popular para seguir sonhando com o prêmio milionário.

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