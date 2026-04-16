BBB 26: Ana Paula Renault faz pior tempo na Prova do Finalista, perde vaga na final e vai ao último Paredão

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:20
A reta final do BBB 26 começou da forma mais cruel possível para Ana Paula Renault. Na noite desta quinta-feira (16), a sister registrou o pior tempo na primeira etapa da Prova do Finalista, perdeu a chance de conquistar vaga direta na decisão e foi automaticamente enviada ao último Paredão da temporada.
A dinâmica abriu a semana decisiva do reality e colocou os participantes em uma disputa de velocidade e precisão logo no início.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
Na fase inicial, os brothers precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com apenas uma saída e concluir o circuito no menor tempo possível.
Os três melhores resultados avançaram para a fase final. Já o último colocado acabou direto na berlinda.
Ana Paula não conseguiu um bom desempenho, terminou atrás dos rivais e agora depende da votação popular para seguir sonhando com o prêmio milionário.