BERLINDA

BBB 26: Ana Paula Renault faz pior tempo na Prova do Finalista, perde vaga na final e vai ao último Paredão

Participante teve pior desempenho na primeira etapa e agora depende do público para seguir no reality

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:20

Ana fez o pior tempo na Prova do Finalista e caiu direto no último Paredão Crédito: Reprodução

A reta final do BBB 26 começou da forma mais cruel possível para Ana Paula Renault. Na noite desta quinta-feira (16), a sister registrou o pior tempo na primeira etapa da Prova do Finalista, perdeu a chance de conquistar vaga direta na decisão e foi automaticamente enviada ao último Paredão da temporada.

A dinâmica abriu a semana decisiva do reality e colocou os participantes em uma disputa de velocidade e precisão logo no início.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25

Na fase inicial, os brothers precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com apenas uma saída e concluir o circuito no menor tempo possível.

Os três melhores resultados avançaram para a fase final. Já o último colocado acabou direto na berlinda.