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Irmão de Virginia volta a desabafar, cita tentativas de afastamento e fala em 'divisão' na família

William Gusmão usou as redes sociais para comentar a relação com Virginia Fonseca

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:16

Virginia Fonseca e irmão, William Fonseca Crédito: Redes sociais

William Gusmão voltou a comentar sobre sua relação com a irmã, Virginia Fonseca, e fez um novo desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (17). Em publicações no Instagram, o irmão da influenciadora sugeriu que há tentativas de afastá-lo da família e questionou a situação.

Ao compartilhar uma foto ao lado da empresária, ele escreveu: "Não consigo entender porque vocês tentam tanto me botar contra a pessoa que eu mais amo! Minha irmã".

Em seguida, William também publicou uma imagem com a mãe, Margareth Serrão, e escreveu: "Talvez querem me colocar contra minha própria mãe também! O que estou fazendo aqui nesse país? Divisão é a meta?".

William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, faz desabafo nas redes sociais 1 de 3

O novo desabafo acontece pouco depois de surgir uma polêmica familiar. No começo do mês, William afirmou que não foi convidado para a festa de aniversário de Virginia, o que gerou repercussão nas redes. Ele, porém, evitou polêmicas ao dizer que “não sabe” o motivo e que está “tudo bem”.

"Por que a Virginia não chamou vocês para o aniversário?", perguntou uma pessoa. "Não sei! E está tudo bem. Existem perguntas que eu não tenho respostas!", disse ele, complementando: "Não adianta ficar perguntando porque eu não sei de muitas coisas, inclusive, e tá tudo bem. Estou vivendo minha vida, feliz, mas tem coisas que não sei, não tem como responder".

"Que Deus abençoe muito minha irmã e todos. A única coisa que sei é que espero que ela tenha um dia maravilhoso, que ela aproveite bastante a vida dela, que ela seja feliz, continue prosperando. Está tudo ótimo, que Deus abençoe muito a vida da minha irmã, está tudo maravilhoso", completou.

Mãe dos dois, Margareth Serrão decidiu se pronunciar e, em um comentário também nas redes sociais, negou qualquer problema familiar. "Ai você está enganada, o irmão da Virgínia, que também é meu filho, ama a irmã e tudo que ele deseja a irmã é real. Não venha colocar seu veneno entre família, não nas minhas crias", escreveu.

William Gusmão e Virginia Fonseca 1 de 16

"Não fica criando rivalidades entre meus filhos, que se amam, mas cada um vive um estilo de vida diferente. Cada um respeita o espaço de cada um. Se quiser falar com autoridade, fala da sua família. Da minha não. Por favor!", completou.

No dia do aniversário de Virginia, 6 de abril, ele chamou a atenção ao compartilhar uma reflexão religiosa enigmática sobre intrigas entre irmãos e o poder das palavras. O vídeo compartilhado por Gusmão falava diretamente sobre conflitos familiares. "O que semeia contenda entre irmãos […] Deus abomina isso", diz um trecho. O conteúdo ainda alerta para pessoas que "usam a língua para causar brigas, discórdias e destruir reputações".