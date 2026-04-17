ASTROLOGIA

3 signos entram em uma nova era poderosa a partir de hoje (17 de abril) e não aceitam mais viver do mesmo jeito

Um despertar interno traz coragem para mudar pensamentos, atitudes e assumir o controle da própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:00

Signos e alegria Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 17 de abril, uma virada silenciosa, mas extremamente poderosa, começa a acontecer para alguns signos. É como se uma chave interna fosse acionada, trazendo mais clareza, consciência e vontade de sair de padrões negativos que já não fazem mais sentido. Esse novo ciclo não começa do lado de fora, mas dentro de cada um, com uma mudança de mentalidade que abre espaço para decisões mais firmes e caminhos mais alinhados com o que realmente importa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Sua mente se expande de um jeito que muda completamente sua forma de enxergar a própria vida. Ideias que antes pareciam distantes começam a ganhar forma, e você sente uma necessidade real de sair do lugar e buscar algo maior. Ficar parado já não é uma opção. Esse é um momento em que sua criatividade e visão de futuro podem te levar para um novo estilo de vida, muito mais alinhado com quem você quer ser. O importante agora é confiar nas suas ideias e ter coragem de colocá-las em prática.

Dica cósmica: Não ignore o que sua mente está criando, isso pode mudar seu caminho.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Sagitário: Você entra em uma fase de maturidade emocional que transforma completamente sua relação com o passado. Em vez de carregar arrependimentos, você começa a enxergar tudo como aprendizado, e isso traz uma sensação de liberdade muito forte. Esse novo olhar te permite viver o presente com mais consciência e aproveitar melhor as oportunidades que surgem. Existe um entendimento claro de que o tempo é valioso, e isso muda suas prioridades de forma definitiva.

Dica cósmica: Use o que você viveu como força, não como peso.

Filmes para Sagitário 1 de 10

Peixes: Uma nova fase começa a se abrir, mas ela exige que você mude a forma como pensa e se posiciona. Não dá mais para permanecer em um lugar de espera ou depender de fatores externos para avançar. Existe um chamado para assumir o controle da própria vida e acreditar que você é capaz de construir algo maior. Quando você abandona pensamentos limitantes e passa a agir com mais confiança, tudo começa a se movimentar de forma diferente.

Dica cósmica: Acredite no seu poder de mudar sua própria história.