Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo envia um recado direto e impossível de ignorar para Áries, Câncer, Libra e Capricórnio hoje (17 de abril) e tudo começa a fazer sentido

Uma virada interna traz clareza, coragem e decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 17 de abril, chega com uma energia intensa e reveladora, como se algo maior estivesse tentando chamar sua atenção de todas as formas possíveis. Sensações, intuições e certezas começam a surgir com mais força, deixando claro que não dá mais para ignorar o que já vinha sendo sentido há tempos. Para alguns signos, é um momento de despertar, daqueles que trazem respostas, direcionamento e a coragem necessária para finalmente agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (17 de abril) marca uma virada de energia que acelera decisões, clareia relações e coloca sua vida prática em primeiro plano

Hoje (17 de abril) marca uma virada de energia que acelera decisões, clareia relações e coloca sua vida prática em primeiro plano

Imagem - 3 signos recebem o sucesso que estavam esperando hoje (16 de abril) e veem oportunidades se abrirem

3 signos recebem o sucesso que estavam esperando hoje (16 de abril) e veem oportunidades se abrirem

Imagem - 3 signos dão um basta no desgaste profissional hoje (16 de abril) e iniciam uma virada na carreira

3 signos dão um basta no desgaste profissional hoje (16 de abril) e iniciam uma virada na carreira

Áries: O universo fala diretamente com você, e não tem como fingir que não entendeu. Aquela ideia que você vem guardando há tanto tempo volta com força total, mas agora acompanhada de uma certeza difícil de explicar. Você simplesmente sabe que precisa fazer isso acontecer. Não é mais sobre planejar ou imaginar, é sobre agir. Existe um impulso forte te levando na direção certa, e quanto mais você confia nisso, mais tudo começa a se alinhar.

Dica cósmica: Confie no que você sente como certo, mesmo que ninguém mais entenda.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Câncer: Uma coragem inesperada toma conta de você e muda completamente sua postura diante de algo que até então parecia distante ou impossível. O universo te mostra, de forma clara, que você é mais forte e capaz do que vinha acreditando. Esse despertar vem acompanhado de visão e clareza, como se você finalmente enxergasse o caminho completo. Não é mais sobre sonhar, é sobre fazer acontecer.

Dica cósmica: Pare de se subestimar e dê o primeiro passo sem hesitar.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Libra: O universo te lembra do seu valor de uma forma quase incontestável. É como se uma chave virasse dentro de você, trazendo mais confiança, segurança e, principalmente, independência emocional. A necessidade de aprovação começa a perder força, e isso muda tudo. Quando você se desprende disso, passa a agir com mais autenticidade e leveza. Esse é o começo de uma nova fase muito mais alinhada com quem você realmente é.

Dica cósmica: Quando você se escolhe, tudo ao redor começa a mudar também.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A mensagem que chega para você é clara: o que você vem construindo está funcionando. Existe uma confirmação importante de que você está no caminho certo, mas junto com isso vem um novo impulso para ir além. Ideias surgem, planos se fortalecem e você sente que pode expandir ainda mais o que já conquistou. É um momento de agir com estratégia, mas também com coragem para crescer.

Dica cósmica: Aproveite o momento para dar o próximo passo sem medo de crescer.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
Imagem - Maré de abundância: três signos entram em fase de sorte e prosperidade

Maré de abundância: três signos entram em fase de sorte e prosperidade
Imagem - Hoje (17 de abril) marca uma virada de energia que acelera decisões, clareia relações e coloca sua vida prática em primeiro plano

Hoje (17 de abril) marca uma virada de energia que acelera decisões, clareia relações e coloca sua vida prática em primeiro plano